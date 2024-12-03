Изменение формата. Состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025
Семь команд, которые пройдут отбор, выйдут в финальный этап в Болонье (Италия)
2 декабря состоялась жеребьевка Квалификации Кубка Дэвиса 2025.
Отборочные матчи Кубка Дэвиса 2025 года пройдут в два раунда: 1-й раунд состоится на неделе, начинающейся 27 января 2025 года, а 2-й раунд состоится на неделе, начинающейся 8 сентября 2025 года.
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В 1-м раунде примут участие 26 стран (14 сборных, которые соревновались в финальном этапе 2024 года, а также 12 победителей Мировой группы I 2024 года). Они определят 13 победителей, которые выйдут в следующий этап квалификации.
К этим 13 странам во 2-м раунде присоединятся Нидерланды, которые в 2024 играли в финале соревнований. 2-й раунд пройдет в сентябре. Образуя 7 пар, 7 лучших сборных выйдут «финал восьмерых», который пройдет в ноябре в формате плей-офф. Помимо 7 будущих победителей Квалификации, с четвертьфинала начнет свой путь к защите трофея Италия.
Кроме того, до 2027 года финальный этап Кубка Дэвиса будет проводиться в Болонье. Об этом официально объявила Международная федерация тенниса. Итальянцы являются трехкратными чемпионами Кубка Дэвиса (1976, 2023, 2024).
1-й этап Квалификации Кубка Дэвиса 2025:
- Норвегия – Аргентина;
- Швеция – Австралия;
- Бельгия – Чили;
- Канада – Венгрия;
- Австрия – Финляндия;
- Израиль – Германия;
- Япония – Великобритания;
- Тайвань – США;
- Чехия – Южная Корея;
- Дания – Сербия;
- Швейцария – Испания;
- Хорватия – Словакия;
- Франция – Бразилия.
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