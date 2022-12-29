United Cup 2023. Расписание и результаты матчей

29 декабря стартует новый командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в трех городах Австралии: в Брисбене на арене имени Патрика Рафтера, в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла. Первый матч стартует уже в 03:00 по Киеву.

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. В каждом принимающем городе будет играть по две группы. Победители образуют пары плей-офф по географическому принципу. Три победившие команды в «финале города», а также одна проигравшая с лучшими показателями попадут в полуфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Сиднее.



Формат встреч между командами включает в себя два одиночных матча между мужчинами, два между женщинами и встречу смешанного парного разряда. В каждой сессии будет по одной мужской и одной женской одиночке, смешанный парный матч – последний в очереди.

РАСПИСАНИЕ

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Четверг, 29 декабря

Греция – Болгария

06:00 Дестина Папамихаил – Изабелла Шинникова

09:30 Стефанос Циципас – Григор Димитров

Группа B

Четверг, 29 декабря

Швейцария – Казахстан

11:00 Белинда Бенчич – Юлия Путинцева

12:30 Марк-Андреа Хуслер – Тимофей Скатов

Группа С

Четверг, 29 декабря

США – Чехия

03:00 Тейлор Фритц – Иржи Лехечка

04:30 Мэдисон Киз – Мария Боузкова

Группа D

Четверг, 29 декабря

Австралия – Великобритания

10:00 Алекс Де Минаур – Кемерон Норри

11:30 Зоя Хивс – Кети Стоун

Группа F

Четверг, 29 декабря

Франция – Аргентина