United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах пройдет командный турнир
29 декабря стартует новый командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в трех городах Австралии: в Брисбене на арене имени Патрика Рафтера, в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла. Первый матч стартует уже в 03:00 по Киеву.
18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. В каждом принимающем городе будет играть по две группы. Победители образуют пары плей-офф по географическому принципу. Три победившие команды в «финале города», а также одна проигравшая с лучшими показателями попадут в полуфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Сиднее.
Формат встреч между командами включает в себя два одиночных матча между мужчинами, два между женщинами и встречу смешанного парного разряда. В каждой сессии будет по одной мужской и одной женской одиночке, смешанный парный матч – последний в очереди.
РАСПИСАНИЕ
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
Четверг, 29 декабря
Греция – Болгария
- 06:00 Дестина Папамихаил – Изабелла Шинникова
- 09:30 Стефанос Циципас – Григор Димитров
Группа B
Четверг, 29 декабря
Швейцария – Казахстан
- 11:00 Белинда Бенчич – Юлия Путинцева
- 12:30 Марк-Андреа Хуслер – Тимофей Скатов
Группа С
Четверг, 29 декабря
США – Чехия
- 03:00 Тейлор Фритц – Иржи Лехечка
- 04:30 Мэдисон Киз – Мария Боузкова
Группа D
Четверг, 29 декабря
Австралия – Великобритания
- 10:00 Алекс Де Минаур – Кемерон Норри
- 11:30 Зоя Хивс – Кети Стоун
Группа F
Четверг, 29 декабря
Франция – Аргентина
- 12:00 Ализе Корне – Мария Лурдес Карле
- 13:30 Артур Риндеркнех – Франциско Серундоло
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