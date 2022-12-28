Формат, участники, призовые. Что нужно знать о новом турнире United Cup
Sport.ua анонсирует новый командный турнир, в котором мужчины и женщины сыграют вместе
29 декабря стартует новый командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в трех городах Австралии: в Брисбене на арене имени Патрика Рафтера, в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла. Первый матч стартует уже в 03:00 по Киеву.
Формат турнира
18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. В каждом принимающем городе будет играть по две группы. Победители образуют пары плей-офф по географическому принципу. Три победившие команды в «финале города», а также одна проигравшая с лучшими показателями попадут в полуфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Сиднее.
Формат встреч между командами включает в себя два одиночных матча между мужчинами, два между женщинами и встречу смешанного парного разряда. В каждой сессии будет по одной мужской и одной женской одиночке, смешанный парный матч – последний в очереди.
Участники
18 команд-участниц, в состав которых вошли по 3-4 игрока из женского и мужского тура, отбирали следующим образом:
- 6 стран квалифицировались на основе рейтинга ATP их лучших игроков в одиночном разряде.
- 6 стран квалифицировались на основе рейтинга WTA их лучших игроков в одиночном разряде.
- Еще 6 стран квалифицировались на основе совокупного рейтинга их игроков, занимающих первое место в рейтингах ATP и WTA (здесь также одно место зарезервировано для принимающей команды, если она не проходит по первых двух параметрах отбора).
Перед жеребьевкой команды были разделены на корзины посева. Результат жеребьевки следующий:
Состав групп
|Перт
|Брисбен
|Сидней
|Группа A
|Группа F
|Группа B
|Группа E
|Группа C
|Группа D
|Греция
|Франция
|Польша
|Италия
|США
|Испания
|Бельгия
|Хорватия
|Швейцария
|Бразилия
|Германия
|Австралия
|Болгария
|Аргентина
|Казахстан
|Норвегия
|Чехия
|Великобритания
Призовые и очки в рейтинг
Учитывая, что организацией командного турнира занимается не ITF, а ATP и WTA, то все участники имеют отличные шансы заработать не только призовые, но и очки в мировой рейтинг. Но зависеть они будут от рейтинга обыгранного соперника.
Начисление очков за победу с учетом рейтинга обыгранного соперника
|Раунд
|Рейтинг соперника
|№1-10
|№11-20
|№21-30
|№31-50
|№51-100
|№101-250
|№251+
|Финал
|180
|140
|120
|90
|60
|40
|35
|Полуфинал
|130
|105
|90
|60
|40
|35
|25
|Финал города
|80
|65
|55
|40
|35
|25
|20
|Групповой раунд
|55
|45
|40
|35
|25
|20
|15
Призовой фонд составляет 15 миллионов долларов США. Игроки получат отдельно вознаграждение за участие (зависит от рейтинга, нужно сыграть минимум два матча на групповой стадии), а также призовые за выигранные отдельные матчи и бонус за победу сборной в каждой из командных встреч. Призовые для мужчин и женщин одинаковые.
Плата за участие в зависимости от рейтинга игрока
|1-й номер команды
|2-й номер
|3-й номер
|4-й номер
|Одиночный рейтинг
|Плата за участие
|Одиночный рейтинг
|Плата за участие
|Одиночный рейтинг
|Плата за участие
|Одиночный или парный рейтинг
|Плата за участие
|1-10
|$200,000
|1-10
|$200,000
|1-30
|$30,000
|1-30
|$10,000
|11-20
|$100,000
|11-20
|$100,000
|31-100
|$15,000
|31-100
|$7,500
|21-30
|$60,000
|21-30
|$50,000
|101-250
|$7,500
|101-250
|$6,000
|31-50
|$40,000
|31-50
|$30,000
|250+
|$6,000
|250+
|$5,000
|51-100
|$30,000
|51-100
|$20,000
|101-250
|$25,000
|101-250
|$15,000
|251+
|$20,000
|251+
|$10,000
Призовые за личные и командные победы
|Победа в матче
|1-й номер команды
|2-й номер команды
|Пара
|Командная победа
|Бонус
(на игрока)
|Финал
|$251,000
|$169,200
|$47,255
|Финал
|$23,155
|Полуфинал
|$132,000
|$89,000
|$24,750
|Полуфинал
|$13,650
|Финал города
|$69,500
|$46,800
|$13,000
|Финал города
|$8,025
|Групповой раунд
|$38,325
|$25,900
|$7,200
|Групповой раунд
|$5,000
Составы команд
Группа A
Греция: Стефанос Циципас, Михаил Перовларакис, Стефанос Сакелларидис, Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас, Сапфо Сакелларди.
Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Киммер Коппейянс, Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Магали Кемпен, Майкл Гертс, Кирстен Флипкенс.
Болгария: Григор Димитров, Димитар Кузманов, Андреан Андреев, Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Александр Лазаров.
Группа B
Польша: Хуберт Хуркач, Каспер Жук, Даниэль Михальски, Ига Свёнтек Магда Линетт, Вероника Фальковска, Лукаш Кубот, Алисия Росольска.
Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андреа Хюслер, Доминик Штрикер, Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Илена Ин-Албон, Александр Ричард, Джоан Цюгер.
Казахстан: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Гозал Айнитдинова, Григорий Ломакин.
Группа C
США: Тейлор Фриц, Френсис Тиафо, Денис Кудла, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Алисия Паркс, Хантер Риз, Дезире Кравчик.
Германия: Александр Зверев, Оскар Отте, Даниэль Альтмайер, Лаура Зигемунд, Юле Нимайер, Анна-Лена Фридзам, Фабиан Фаллерт, Джулия Лохофф.
Чехия: Иржи Легечка, Томаш Махач, Далибор Сврчина, Петра Квитова, Мария Боузкова, Джессика Малечкова.
Группа D
Испания: Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос Виньолас, Паула Бадоса, Нурия Парризас Диас, Джессика Бузас Минейро, Давид Вега Эрнандес.
Австралия: Алекс де Минаур, Джейсон Кублер, Айла Томлянович, Зои Хайвс, Меддисон Инглис, Джон Пирс, Саманта Стосур.
Великобритания: Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Ян Чоински, Хэрриет Дарт, Кейт Свон, Рана Штойбер, Джонни О'Мара, Элла Макдональд.
Группа E
Италия: Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори, Мартина Тревизан, Лучия Бронзетти, Камилла Розателло, Марко Бортолотти.
Бразилия: Тьяго Монтейро, Фелипе Малигени Алвес, Матеус Пучинелли де Алмейда, Беатрис Хаддад-Майя, Лаура Пигосси, Каролина Алвес, Рафаэль Матос, Луиза Стефани.
Норвегия: Каспер Рууд, Виктор Дурасович, Андреа Петрович, Улрикке Эйкери, Малене Хельго, Лилли Хасет.
Группа F
Франция: Артур Риндеркнех, Адриан Маннарино Мануэль Гинар, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Леолия Жанжан, Эдуард Роже-Васслен, Джессика Понше.
Хорватия: Борна Чорич, Борна Годжо, Матия Пекотич, Петра Мартич, Донна Векич, Тара Вурт, Петра Марчинко.
Аргентина: Франсиско Серундоло, Фредерик Кориа, Томас Мартин Этчеверри, Надя Подороска, Мария Карле, Паула Ормаэчеа.
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