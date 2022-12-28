Формат, участники, призовые. Что нужно знать о новом турнире United Cup

29 декабря стартует новый командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в трех городах Австралии: в Брисбене на арене имени Патрика Рафтера, в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла. Первый матч стартует уже в 03:00 по Киеву.

Формат турнира

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. В каждом принимающем городе будет играть по две группы. Победители образуют пары плей-офф по географическому принципу. Три победившие команды в «финале города», а также одна проигравшая с лучшими показателями попадут в полуфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Сиднее.



Формат встреч между командами включает в себя два одиночных матча между мужчинами, два между женщинами и встречу смешанного парного разряда. В каждой сессии будет по одной мужской и одной женской одиночке, смешанный парный матч – последний в очереди.

Участники

18 команд-участниц, в состав которых вошли по 3-4 игрока из женского и мужского тура, отбирали следующим образом:

6 стран квалифицировались на основе рейтинга ATP их лучших игроков в одиночном разряде.

6 стран квалифицировались на основе рейтинга WTA их лучших игроков в одиночном разряде.

Еще 6 стран квалифицировались на основе совокупного рейтинга их игроков, занимающих первое место в рейтингах ATP и WTA (здесь также одно место зарезервировано для принимающей команды, если она не проходит по первых двух параметрах отбора).

Перед жеребьевкой команды были разделены на корзины посева. Результат жеребьевки следующий:



Состав групп

Перт Брисбен Сидней Группа A Группа F Группа B Группа E Группа C Группа D Греция Франция Польша Италия США Испания Бельгия Хорватия Швейцария Бразилия Германия Австралия Болгария Аргентина Казахстан Норвегия Чехия Великобритания

Призовые и очки в рейтинг

Учитывая, что организацией командного турнира занимается не ITF, а ATP и WTA, то все участники имеют отличные шансы заработать не только призовые, но и очки в мировой рейтинг. Но зависеть они будут от рейтинга обыгранного соперника.



Начисление очков за победу с учетом рейтинга обыгранного соперника

Раунд Рейтинг соперника №1-10 №11-20 №21-30 №31-50 №51-100 №101-250 №251+ Финал 180 140 120 90 60 40 35 Полуфинал 130 105 90 60 40 35 25 Финал города 80 65 55 40 35 25 20 Групповой раунд 55 45 40 35 25 20 15

Призовой фонд составляет 15 миллионов долларов США. Игроки получат отдельно вознаграждение за участие (зависит от рейтинга, нужно сыграть минимум два матча на групповой стадии), а также призовые за выигранные отдельные матчи и бонус за победу сборной в каждой из командных встреч. Призовые для мужчин и женщин одинаковые.

Плата за участие в зависимости от рейтинга игрока

1-й номер команды 2-й номер 3-й номер 4-й номер Одиночный рейтинг Плата за участие Одиночный рейтинг Плата за участие Одиночный рейтинг Плата за участие Одиночный или парный рейтинг Плата за участие 1-10 $200,000 1-10 $200,000 1-30 $30,000 1-30 $10,000 11-20 $100,000 11-20 $100,000 31-100 $15,000 31-100 $7,500 21-30 $60,000 21-30 $50,000 101-250 $7,500 101-250 $6,000 31-50 $40,000 31-50 $30,000 250+ $6,000 250+ $5,000 51-100 $30,000 51-100 $20,000 101-250 $25,000 101-250 $15,000 251+ $20,000 251+ $10,000

Призовые за личные и командные победы

Победа в матче 1-й номер команды 2-й номер команды Пара Командная победа Бонус

(на игрока) Финал $251,000 $169,200 $47,255 Финал $23,155 Полуфинал $132,000 $89,000 $24,750 Полуфинал $13,650 Финал города $69,500 $46,800 $13,000 Финал города $8,025 Групповой раунд $38,325 $25,900 $7,200 Групповой раунд $5,000

Составы команд

Группа A

Греция: Стефанос Циципас, Михаил Перовларакис, Стефанос Сакелларидис, Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас, Сапфо Сакелларди.

Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Киммер Коппейянс, Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Магали Кемпен, Майкл Гертс, Кирстен Флипкенс.

Болгария: Григор Димитров, Димитар Кузманов, Андреан Андреев, Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Александр Лазаров.

Группа B

Польша: Хуберт Хуркач, Каспер Жук, Даниэль Михальски, Ига Свёнтек Магда Линетт, Вероника Фальковска, Лукаш Кубот, Алисия Росольска.

Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андреа Хюслер, Доминик Штрикер, Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Илена Ин-Албон, Александр Ричард, Джоан Цюгер.

Казахстан: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Гозал Айнитдинова, Григорий Ломакин.

Группа C

США: Тейлор Фриц, Френсис Тиафо, Денис Кудла, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Алисия Паркс, Хантер Риз, Дезире Кравчик.

Германия: Александр Зверев, Оскар Отте, Даниэль Альтмайер, Лаура Зигемунд, Юле Нимайер, Анна-Лена Фридзам, Фабиан Фаллерт, Джулия Лохофф.

Чехия: Иржи Легечка, Томаш Махач, Далибор Сврчина, Петра Квитова, Мария Боузкова, Джессика Малечкова.

Группа D

Испания: Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос Виньолас, Паула Бадоса, Нурия Парризас Диас, Джессика Бузас Минейро, Давид Вега Эрнандес.

Австралия: Алекс де Минаур, Джейсон Кублер, Айла Томлянович, Зои Хайвс, Меддисон Инглис, Джон Пирс, Саманта Стосур.

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Ян Чоински, Хэрриет Дарт, Кейт Свон, Рана Штойбер, Джонни О'Мара, Элла Макдональд.

Группа E

Италия: Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Андреа Вавассори, Мартина Тревизан, Лучия Бронзетти, Камилла Розателло, Марко Бортолотти.

Бразилия: Тьяго Монтейро, Фелипе Малигени Алвес, Матеус Пучинелли де Алмейда, Беатрис Хаддад-Майя, Лаура Пигосси, Каролина Алвес, Рафаэль Матос, Луиза Стефани.

Норвегия: Каспер Рууд, Виктор Дурасович, Андреа Петрович, Улрикке Эйкери, Малене Хельго, Лилли Хасет.

Группа F

Франция: Артур Риндеркнех, Адриан Маннарино Мануэль Гинар, Каролин Гарсия, Ализе Корне, Леолия Жанжан, Эдуард Роже-Васслен, Джессика Понше.

Хорватия: Борна Чорич, Борна Годжо, Матия Пекотич, Петра Мартич, Донна Векич, Тара Вурт, Петра Марчинко.

Аргентина: Франсиско Серундоло, Фредерик Кориа, Томас Мартин Этчеверри, Надя Подороска, Мария Карле, Паула Ормаэчеа.