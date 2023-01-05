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Англия
05 января 2023, 15:16 | Обновлено 05 января 2023, 15:39
126
0

Оглашены претенденты на приз игрока ноября-декабря в АПЛ

На почетное признание номинированы восемь футболистов

05 января 2023, 15:16 | Обновлено 05 января 2023, 15:39
126
0
Оглашены претенденты на приз игрока ноября-декабря в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Решением английской Премьер-лиги за титул лучшего игрока ноября и декабря 2022 года в чемпионате Англии поборются представители шести клубов. Любопытно, что по два игрока делегировали «Арсенал», который является единоличным лидером сезона в АПЛ, а также «Манчестер Юнайтед».

Претендентами являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 4 матча, 4 гола), Каземиро («Манчестер Юнайтед», 4 матча, 1 ассист), Бен Ми («Брентфорд», 4 матча, 1 сухая игра команды и 1 ассист), Мартин Эдегор («Арсенал», 4 матча, 3 гола и 3 ассиста), Жоау Палинья («Фулхэм», 4 матча, 1 гол), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 4 матча, 2 гола и 1 ассист), Букайо Сака («Арсенал», 4 матча, 2 гола и 1 ассист), Киран Триппьер («Ньюкасл», 4 матча, 2 ассиста и 3 сухих матча команды).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Букайо Сака Маркус Рэшфорд Каземиро Мартин Эдегор Киран Триппьер Жоау Палинья Бен Ми Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Источник Premier League
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