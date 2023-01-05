Оглашены претенденты на приз игрока ноября-декабря в АПЛ
На почетное признание номинированы восемь футболистов
Решением английской Премьер-лиги за титул лучшего игрока ноября и декабря 2022 года в чемпионате Англии поборются представители шести клубов. Любопытно, что по два игрока делегировали «Арсенал», который является единоличным лидером сезона в АПЛ, а также «Манчестер Юнайтед».
Претендентами являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 4 матча, 4 гола), Каземиро («Манчестер Юнайтед», 4 матча, 1 ассист), Бен Ми («Брентфорд», 4 матча, 1 сухая игра команды и 1 ассист), Мартин Эдегор («Арсенал», 4 матча, 3 гола и 3 ассиста), Жоау Палинья («Фулхэм», 4 матча, 1 гол), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 4 матча, 2 гола и 1 ассист), Букайо Сака («Арсенал», 4 матча, 2 гола и 1 ассист), Киран Триппьер («Ньюкасл», 4 матча, 2 ассиста и 3 сухих матча команды).
Introducing your nominees for November/December 2022 @EASPORTSFIFA Player of the Month!— Premier League (@premierleague) January 5, 2023
👹 @Casemiro
🔵 @ErlingHaaland
🐝 @Ben6Mee
🔴 Martin Odegaard
⚪️ Joao Palhinha
👹 @MarcusRashford
🔴 @BukayoSaka87
⚫️ @trippier2#PLAwards | 🗳 https://t.co/nPsdg68Zcz pic.twitter.com/nKQHobiYs2
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