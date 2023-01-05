Все-таки аренда. Майкон остается в Коринтиансе, стало известно насколько
Бразильский клуб продлил аренду игрока еще на год
25-летний бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Майкон продолжит выступать в бразильской команде «Коринтианс».
Стороны договорились о продлении аренды игрока еще на год. Сообщается, что новое арендное соглашение рассчитано до декабря 2023 года. «Горняки» получили 500 тысяч евро.
Изначально «Шахтер» не хотел вести речь о продлении аренды Майкона, но из-за нежелания хавбека возвращаться в Украину, а также финансовых проблем с выплатой зарплаты, «горняки» вынуждены были согласиться на такой вариант, хотя были настроены продать игрока.
Отметим, что контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Vamos pra mais uma temporada! Maycon fica no Corinthians em 2023!#VaiCorinthians pic.twitter.com/se4X9YJ6Pm— Corinthians (@Corinthians) January 4, 2023
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