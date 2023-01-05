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  4. Все-таки аренда. Майкон остается в Коринтиансе, стало известно насколько
Бразилия
05 января 2023, 10:05 |
90
0

Все-таки аренда. Майкон остается в Коринтиансе, стало известно насколько

Бразильский клуб продлил аренду игрока еще на год

05 января 2023, 10:05 |
90
0
Все-таки аренда. Майкон остается в Коринтиансе, стало известно насколько
Twitter. Майкон

25-летний бразильский полузащитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Майкон продолжит выступать в бразильской команде «Коринтианс».

Стороны договорились о продлении аренды игрока еще на год. Сообщается, что новое арендное соглашение рассчитано до декабря 2023 года. «Горняки» получили 500 тысяч евро.

Изначально «Шахтер» не хотел вести речь о продлении аренды Майкона, но из-за нежелания хавбека возвращаться в Украину, а также финансовых проблем с выплатой зарплаты, «горняки» вынуждены были согласиться на такой вариант, хотя были настроены продать игрока.

Отметим, что контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Коринтианс аренда игрока Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Майкон
Источник ФК Коринтианс
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