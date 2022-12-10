Майкон не хочет возвращаться в Шахтер

25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перешел в «Коринтианс», не хочет возвращаться в донецкий клуб, о чем уже оповестил руководителей «горняков».

Договор аренды по Майкону истекает 31 декабря, и в «Коринтиансе» хотели бы сохранить полузащитника в своих рядах, но пока бразильский клуб не готов выполнить запросы «горняков». «Тимау» рассчитывают, что «Шахтер» снизит стоимость на Майкона, либо же позволит хавбеку провести в Бразилии еще один год на условиях аренды.

Продать Майкона «Шахтер» готов за 7 миллионов евро, а вот рассматривать возможность продления аренды «горняки» будут только в случае, если не получат иных предложений по игроку.

Ранее сообщалось, что виды на Майкона имеет «Брайтон», который возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, но пока неизвестно, сделают ли «чайки» конкретное предложение по хавбеку в ближайшее время.