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  4. Де Дзерби хочет подписать в Брайтон хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 19:30 |
1959
0

Де Дзерби хочет подписать в Брайтон хавбека Шахтера

Майкон до конца года будет играть за «Коринтианс»

25 октября 2022, 19:30 |
1959
0
Де Дзерби хочет подписать в Брайтон хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент выступает в аренде за «Коринтианс», в январе может вернуться в европейский футбол.

Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет клуб английской Премьер-лиги «Брайтон», который с недавних пор возглавляет экс-коуч «горняков» Роберто Де Дзерби.

Также подписать Майкона хотел бы «Порту», но и в «Коринтиансе» рассчитывают, что им каким-то образом удастся оставить хавбека в клубе в дальнейшем.

Сообщается, что Майкон не хочет возвращаться в Украину, а «Шахтер» готов продать хавбека за 8-10 миллионов евро.

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Источник Guia do Boleiro
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