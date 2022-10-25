Де Дзерби хочет подписать в Брайтон хавбека Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент выступает в аренде за «Коринтианс», в январе может вернуться в европейский футбол.

Интерес к 25-летнему хавбеку проявляет клуб английской Премьер-лиги «Брайтон», который с недавних пор возглавляет экс-коуч «горняков» Роберто Де Дзерби.

Также подписать Майкона хотел бы «Порту», но и в «Коринтиансе» рассчитывают, что им каким-то образом удастся оставить хавбека в клубе в дальнейшем.

Сообщается, что Майкон не хочет возвращаться в Украину, а «Шахтер» готов продать хавбека за 8-10 миллионов евро.