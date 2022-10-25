Порту проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Майкон до конца года продолжит выступления за «Коринтианс» на правах аренды
Португальский «Порту» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего центрального хавбека «Шахтера» Майкона, который ныне на правах аренды выступает в Бразилии за «Коринтианс».
По информации журналиста Педру Алмейды, «драконы» хотят усилить полузащиту в январское трансферное окно, но Майкон не является единственным приоритетным вариантом. Также «Порту» оценивает возможность подписания 25-летнего хавбека «Марселя» Жерсона.
🚨 Porto has two Brazilian midfielders referenced for the January market. #Maycon from Shakhtar, on loan to Corinthians, and #Gerson from Marseille. 🇵🇹🇧🇷 #Porto— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 25, 2022
Отметим, что оценочная стоимость Майкона на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, Жерсона – 22 миллиона.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2025 года. Ранее бразильца связывали с возможным переходом во «Фламенго».
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