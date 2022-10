Порту проявляет интерес к полузащитнику Шахтера

Португальский «Порту» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего центрального хавбека «Шахтера» Майкона, который ныне на правах аренды выступает в Бразилии за «Коринтианс».

По информации журналиста Педру Алмейды, «драконы» хотят усилить полузащиту в январское трансферное окно, но Майкон не является единственным приоритетным вариантом. Также «Порту» оценивает возможность подписания 25-летнего хавбека «Марселя» Жерсона.

🚨 Porto has two Brazilian midfielders referenced for the January market. #Maycon from Shakhtar, on loan to Corinthians, and #Gerson from Marseille. 🇵🇹🇧🇷 #Porto