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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 11:56 |
1116
0

Порту проявляет интерес к полузащитнику Шахтера

Майкон до конца года продолжит выступления за «Коринтианс» на правах аренды

25 октября 2022, 11:56 |
1116
0
Порту проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Португальский «Порту» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего центрального хавбека «Шахтера» Майкона, который ныне на правах аренды выступает в Бразилии за «Коринтианс».

По информации журналиста Педру Алмейды, «драконы» хотят усилить полузащиту в январское трансферное окно, но Майкон не является единственным приоритетным вариантом. Также «Порту» оценивает возможность подписания 25-летнего хавбека «Марселя» Жерсона.

Отметим, что оценочная стоимость Майкона на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, Жерсона – 22 миллиона.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2025 года. Ранее бразильца связывали с возможным переходом во «Фламенго».

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Источник Sport.ua
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