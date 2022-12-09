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  4. Коринтианс нашел спонсора, чтобы выкупить контракт хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 22:04 |
639
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Коринтианс нашел спонсора, чтобы выкупить контракт хавбека Шахтера

Майкон 31 декабря должен будет покинуть стан «тимау»

09 декабря 2022, 22:04 |
639
0
Коринтианс нашел спонсора, чтобы выкупить контракт хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон (в центре)

Бразильский «Коринтианс» пытается сохранить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Майкона, который до 31 декабря находится на контракте в «тимау» на правах аренды.

«Шахтер» не хочет рассматривать вариант с продлением аренды Майкона, из-за чего «Коринтиансу» придется договариваться с «горняками» о полноценном выкупе контракта футболиста.

Бразильцы не имеют бюджета на покупку Майкона, для чего уже заключили сделку с коммерческим партнером на 41 миллион бразильских реалов (около 7,5 миллионов евро). В «Коринтиансе» рассчитывают, что этой суммы окажется достаточно, чтобы убедить «Шахтер» продать хавбека.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» будет готов продать Майкона за 8-10 миллионов евро.

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Источник 1News Brasil
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