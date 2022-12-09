Коринтианс нашел спонсора, чтобы выкупить контракт хавбека Шахтера

Бразильский «Коринтианс» пытается сохранить в своих рядах полузащитника «Шахтера» Майкона, который до 31 декабря находится на контракте в «тимау» на правах аренды.

«Шахтер» не хочет рассматривать вариант с продлением аренды Майкона, из-за чего «Коринтиансу» придется договариваться с «горняками» о полноценном выкупе контракта футболиста.

Бразильцы не имеют бюджета на покупку Майкона, для чего уже заключили сделку с коммерческим партнером на 41 миллион бразильских реалов (около 7,5 миллионов евро). В «Коринтиансе» рассчитывают, что этой суммы окажется достаточно, чтобы убедить «Шахтер» продать хавбека.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» будет готов продать Майкона за 8-10 миллионов евро.