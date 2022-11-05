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  4. Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 10:27 |
1668
0

Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона

Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину

05 ноября 2022, 10:27 |
1668
0
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
ФК Коринтианс. Майкон

Донецкий «Шахтер» в зимнее трансферное окно будет готов рассмотреть варианты по продаже 25-летнего центрального хавбека Майкона, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды выступает за «Коринтианс».

Бразильский клуб хотел бы сохранить Майкона в составе и на следующий год, но не может позволить себе выкуп контракта хавбека. «Коринтианс» пытался вести переговоры с «горняками» о пролонгации аренды, но украинский клуб дал четкий ответ – речь может идти лишь о продаже.

За Майкона «Шахтер» хотел бы выручить 10 миллионов евро, но будет готов вести предметные переговоры и с клубом, который предложит около 8 миллионов.

Сам Майкон не хочет возвращаться в Украину, пока в стране идет война, а потому настроен на полноценный уход из «Шахтера».

Ранее сообщалось, что купить Майкона планирует «Брайтон», который сейчас возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

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Источник Terra
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