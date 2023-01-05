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  4. Феерит в Таиланде. 36-летння украинка вышла в четвертьфинал 40-тысячника
ITF
05 января 2023, 08:40 |
417
0

Феерит в Таиланде. 36-летння украинка вышла в четвертьфинал 40-тысячника

Катерина Володько в двух сетах обыграла Пуннин Ковапитуктед

05 января 2023, 08:40 |
417
0
Феерит в Таиланде. 36-летння украинка вышла в четвертьфинал 40-тысячника
ITF. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в 1/8 финала хардового 40-тысячника в Нонтхабури (Таиланд) обыграла Пуннин Ковапитуктед (Таиланд, WTA 510) за 2 часа и 1 минуту.

ITF W40 Нонтхабури. Хард. 1/8 финала

Пуннин Ковапитуктед (Таиланд) – Катерина Володько (Украина) [8] – 5:7, 6:7 (4:7)

В четвертьфинале турнира Катерина встретится с победительницей матча Далила Якупович – Ку Ен Ву.

В предыдущем раунде Володько также обыграла представительницу Таиланда.

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Источник Sport.ua
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