Феерит в Таиланде. 36-летння украинка вышла в четвертьфинал 40-тысячника

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 320) в 1/8 финала хардового 40-тысячника в Нонтхабури (Таиланд) обыграла Пуннин Ковапитуктед (Таиланд, WTA 510) за 2 часа и 1 минуту.

ITF W40 Нонтхабури. Хард. 1/8 финала

Пуннин Ковапитуктед (Таиланд) – Катерина Володько (Украина) [8] – 5:7, 6:7 (4:7)

В четвертьфинале турнира Катерина встретится с победительницей матча Далила Якупович – Ку Ен Ву.

В предыдущем раунде Володько также обыграла представительницу Таиланда.