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  4. Володько разобралась с первой соперницей на турнире в Таиланде
ITF
03 января 2023, 09:23 |
177
0

Володько разобралась с первой соперницей на турнире в Таиланде

Катерина отдала лишь один гейм

03 января 2023, 09:23 |
177
0
Володько разобралась с первой соперницей на турнире в Таиланде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W40 в Таиланде.

В первом круге украинка, посеянная под восьмым номером, переиграла Салактип Оуанмуанг из Таиланда.

Нонтхабури. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Салактип Оуанмуанг (Таиланд) – 6:1, 6:0

Во втором круге соперницей Володько будет еще одна представительница Таиланда Пуннин Ковапитуктед (№510 WTA).

Отметим, что Катерина прервала серию из четырех поражений подряд.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Нонтхабури Салактип Оуанмуанг
Источник Sport.ua
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