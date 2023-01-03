Володько разобралась с первой соперницей на турнире в Таиланде

Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W40 в Таиланде.



В первом круге украинка, посеянная под восьмым номером, переиграла Салактип Оуанмуанг из Таиланда.



Нонтхабури. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Салактип Оуанмуанг (Таиланд) – 6:1, 6:0



Во втором круге соперницей Володько будет еще одна представительница Таиланда Пуннин Ковапитуктед (№510 WTA).



Отметим, что Катерина прервала серию из четырех поражений подряд.