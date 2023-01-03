ITF03 января 2023, 09:23 |
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Володько разобралась с первой соперницей на турнире в Таиланде
Катерина отдала лишь один гейм
03 января 2023, 09:23 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько (№320 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W40 в Таиланде.
В первом круге украинка, посеянная под восьмым номером, переиграла Салактип Оуанмуанг из Таиланда.
Нонтхабури. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Салактип Оуанмуанг (Таиланд) – 6:1, 6:0
Во втором круге соперницей Володько будет еще одна представительница Таиланда Пуннин Ковапитуктед (№510 WTA).
Отметим, что Катерина прервала серию из четырех поражений подряд.
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