ITF02 сентября 2026, 15:20 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
02 сентября 2026, 15:20 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 31 августа до 6 сентября.
М25 Меербуш (Германия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лука Зауэр (Германия) – Даниил Огородник (Украина) – w/o
Второй круг
- Даниил Огородник (Украина) – Каспар Матес (Германия, 9) – 4:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Нино Эреншнайдер (Германия, 5) – Александр Брайнин (Украина) – 6:3, 6:2
Парный разряд
Первый круг
- Марсель Хорнунг (Германия) и Тим Лоозен (Германия) – Александр Брайнин (Украина) и Нико Хипфль (Австрия, 2) – 1:6, 4:6
Четвертьфинал
- Кристиан Магуряну (Румыния) и Михаил Цапенко или Александер Константин (Германия) и Хану Пател (США) – Александр Брайнин (Украина) и Нико Хипфль (Австрия, 2) – ТВА
М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Новак Милошевич (Сербия) – Никита Колесник (Украина) – 6:4, 7:5
М15 Нонтхабури (Тайланд – хард), Krispy Kreme X ALM ITF Men's World Tennis Tour #1
Одиночный разряд
Первый круг
- Танапатт Нирундорн (Тайланд, уайлд-кард) – Юрий Джавакян (Украина, 5) – 6:3, 6:1
Парный разряд
Первый круг
- Кредит Чайярин (Тайланд) и Юрий Джавакян (Украина) – Ануп Бангарги (Индия) и Нирав Шетти (Индия) – 6:7 (5:7), 6:0, 10:3
Четвертьфинал
- Кредит Чайярин (Тайланд) и Юрий Джавакян (Украина) – Майкл Блэндо (США) и Хьюго Хашимото (США, 4) – 03.09, не ранее 09:00
М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Михаил Решетняк (Украина) – Ник Бимиш (Новая Зеландия, 10) – 0:6, 0:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Хэйден Джонс (Австралия) – Вадим Коновчук (Украина) – 6:0, 6:1
М15 Мадрид (Испания – грунт), 60 Copa Alameda – XXXXII ITF Villa De Madrid
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Константин Аксенов (Украина) – Яго Домингес (Испания) – w/o
Второй круг
- Константин Аксенов (Украина) – Висенте Алькарас (Испания) – 4:6, 3:6
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