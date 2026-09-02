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  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
ITF
02 сентября 2026, 15:20 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

02 сентября 2026, 15:20 |
91
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 31 августа до 6 сентября.

М25 Меербуш (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лука Зауэр (Германия) – Даниил Огородник (Украина) – w/o

Второй круг

  • Даниил Огородник (Украина) – Каспар Матес (Германия, 9) – 4:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Нино Эреншнайдер (Германия, 5) – Александр Брайнин (Украина) – 6:3, 6:2

Парный разряд

Первый круг

  • Марсель Хорнунг (Германия) и Тим Лоозен (Германия) – Александр Брайнин (Украина) и Нико Хипфль (Австрия, 2) – 1:6, 4:6

Четвертьфинал

  • Кристиан Магуряну (Румыния) и Михаил Цапенко или Александер Константин (Германия) и Хану Пател (США) – Александр Брайнин (Украина) и Нико Хипфль (Австрия, 2) – ТВА

М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Новак Милошевич (Сербия) – Никита Колесник (Украина) – 6:4, 7:5

М15 Нонтхабури (Тайланд – хард), Krispy Kreme X ALM ITF Men's World Tennis Tour #1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Танапатт Нирундорн (Тайланд, уайлд-кард) – Юрий Джавакян (Украина, 5) – 6:3, 6:1

Парный разряд

Первый круг

  • Кредит Чайярин (Тайланд) и Юрий Джавакян (Украина) – Ануп Бангарги (Индия) и Нирав Шетти (Индия) – 6:7 (5:7), 6:0, 10:3

Четвертьфинал

  • Кредит Чайярин (Тайланд) и Юрий Джавакян (Украина) – Майкл Блэндо (США) и Хьюго Хашимото (США, 4) – 03.09, не ранее 09:00

М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Михаил Решетняк (Украина) – Ник Бимиш (Новая Зеландия, 10) – 0:6, 0:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Хэйден Джонс (Австралия) – Вадим Коновчук (Украина) – 6:0, 6:1

М15 Мадрид (Испания – грунт), 60 Copa Alameda – XXXXII ITF Villa De Madrid

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Константин Аксенов (Украина) – Яго Домингес (Испания) – w/o

Второй круг

  • Константин Аксенов (Украина) – Висенте Алькарас (Испания) – 4:6, 3:6

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WTT World Tennis Tour WTT Куршумлийска Баня WTT Нонтхабури WTT Мадрид Даниил Огородник Александр Брайнин Юрий Джавакян Вадим Коновчук Константин Аксенов
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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