Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 31 августа до 6 сентября.
W50 Лейрия (Португалия – хард), Leiria W50 Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Стефани Фиссхер (Нидерланды, 2) – Мария Ноздрачева (Украина) – 6:2, 6:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина, 1) – Каролине Вернер (Германия) – 3:6, 6:4, 1:6
- Элена Мичич (Австралия) – Полина Исакова (Украина, уайлд-кард) – 6:2, 6:3
Парный разряд
Первый круг
- Элена Мичич (Австралия) и Вероника Подрез (Украина) – Мэри Льюис (США) и Брэнди Уокер (США) – 6:4, 4:6, 10:4
Четвертьфинал
- Элена Мичич (Австралия) и Вероника Подрез (Украина) – Селина Сервино (Испания) и Мария Мартинес (Испания) – ТВА
W15 Брашов (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ана-Мария Годинак (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 1:6, 0:6
- Елизавета Труш (Украина) – Ана Капети (Румыния, 13) – 7:6 (8:6), 6:2
- Клавдия Федосенкова (Украина) – Александра Бигиу (Швеция, уайлд-кард) – 1:6, 4:6
- София Шиманская (Украина) – Мика Илич (Сербия, 15) – 4:6, 6:3, 6:10
Второй круг
- Мириам-Катарина Оприс (Германия) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 0:6, 1:6
- Мария Роска (Румыния) – Елизавета Труш (Украина) – 2:6, 4:6
Третий круг
- Аянна Мицу (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 0:6, 3:6
- Алексия Траска (Румыния, 3) – Елизавета Труш (Украина) – 2:6, 6:2, 8:10
Одиночный разряд
Первый круг
- Джулия Попа (Румыния, 4) – София Криворучко (Украина) – 6:7 (1:7), 3:6
- Ана Лунгу (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 1:6, 0:6
- Кристина Пауль (Швейцария) – Елизавета Труш (Украина) – 5:7, 6:3, 4:6
Второй круг
- София Криворучко (Украина) – Серена Парис (Италия) – ТВА
- Дарья Лопатецкая (Украина) – Иоана Сандру (Румыния, уайлд-кард) – ТВА
- Елизавета Труш (Украина) – Анджелика Раджи (Италия, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Диана Михаил (Румыния) и Кристина Возняк (Украина) – Иида Зейнонен (Финляндия) и Кристина Пауль (Швейцария) – 5:7, 7:6 (7:5), 9:11
- Анастасия Некула (Румыния) и София Шиманская (Украина) – Дария Пасторик (Румыния) и Алексия Траска (Румыния) – 6:4, 6:4
- Соня Бутук (Румыния) и Елизавета Труш (Украина) – София Криворучко (Украина) и Анастасия Преда (Румыния) – w/o
Четвертьфинал
- Анастасия Некула (Румыния) и София Шиманская (Украина) – Симона Огеску (Румыния) и Ана Варса (Румыния, 3) – ТВА
- София Криворучко (Украина) и Анастасия Преда (Румыния) – Бьянка Ника (Румыния) и Мартына Срутва (Польша) или Андреа Присэкариу (Румыния) и Анастасия Сафта (Румыния) – ТВА
W15 Харен (Нидерланды – грунт), World Tennis Tour 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анна Каширина (Украина) – София Стрельцова (Бельгия) – 0:6, 3:6
- Флоренс Федели (Бельгия) – Тереза Цыбульская (Украина) – 1:6, 2:6
Второй круг
- Синтия Краних (Германния) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 1:6, 2:6
- Мишель Джачангирова (Азербайджан, 5) – Тереза Цыбульская (Украина) – 6:3, 3:6, 14:12
- Анна Бурчак (Украина, 8) – Юлие Абендрот (Германия) – 6:0, 6:2
Третий круг
- София Стрельцова (Бельгия) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 3:6, 3:6
- Анна Бурчак (Украина, 8) – Филиппа Пройгшат (Германия, 9) – 6:4, 6:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Анна Бурчак (Украина) – Лина Клейс (Бельгия) – 3:6, 6:4, 5:7
- Алина Несмиянович (Украина) – Лиан Тран (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 4:6
W15 Кап д'Агдэ (Франция – грунт), Kuikma Open Cap D'Agde 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Романе Ланжевиль (Бельгия, 7) – Елена Грекул (Украина, уайлд-кард) – 6:4, 6:0
Парный разряд
Четвертьфинал
- Юлия Букулеи (Румыния) и Романе Ланжевиль (Бельгия) – Анаис Габриэль (Швейцария) и Елена Грекул (Украина, 2) – 02.08
W15 Печ (Венгрия – грунт), DRK Pecz Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анна-Аделина Никифорук (Украина) – Эна Вескович (Сербия) – 6:2, 4:0 RET
Второй круг
- Наталия Клыс (Польша, 4) – Анна-Аделина Никифорук (Украина) – 6:1, 4:6, 10:8
Одиночный разряд
Первый круг
- Мелинда Биро (Венгрия) – Адриана Ткаченко (Украина, 8) – 6:0, 4:6 RET
- Мария Берген (Украина) – Франциска Сидат (Германия, 3) – 2:3, 3:6
Парный разряд
Четвертьфинал
- Мария Берген (Украина) и Милана Масленкова (Узбекистан, 3) – Мелинда Биро (Венгрия) и Грета Феньвеш (Венгрия) – 02.09
W15 Бадалона (Испания – грунт), ITF Audax Badalona Open 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- София Монтесиньос (Испания) – Алеся Рева (Украина) – 4:6, 6:2, 4:6
Второй круг
- Лаура Майр (Италия, 1) – Алеся Рева (Украина) – ТВА
W15 Гродзиск Мазовецки (Польша – хард), Kozierki Tour ITF W15
Одиночный разряд
Первый круг
- Кейт Шарабура (США) – Катерина Лазаренко (Украина, 4) – 4:6, 6:3, 2:6
Второй круг
- Майя Вробель (Польша) – Катерина Лазаренко (Украина, 4) – 03.09, не ранее 13:30
Парный разряд
Первый круг
- Дария Горска (Польша) и Катерина Лазаренко (Украина, 3) – Михалина Енджеевска (Польша) и Сара Твардовска (Польша) – ТВА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер уверен, что с возвращением Михаила в футбол «сине-желтые» станут сильнее
Лидером рейтинга стал Владимир Кличко