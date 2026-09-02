Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
ITF
02 сентября 2026, 18:09 |
27
1

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

02 сентября 2026, 18:09 |
27
1 Comments
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 31.08-06.09
billiejeankingcup.com
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 31 августа до 6 сентября.

W50 Лейрия (Португалия – хард), Leiria W50 Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Стефани Фиссхер (Нидерланды, 2) – Мария Ноздрачева (Украина) – 6:2, 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вероника Подрез (Украина, 1) – Каролине Вернер (Германия) – 3:6, 6:4, 1:6
  • Элена Мичич (Австралия) – Полина Исакова (Украина, уайлд-кард) – 6:2, 6:3

Парный разряд

Первый круг

  • Элена Мичич (Австралия) и Вероника Подрез (Украина) – Мэри Льюис (США) и Брэнди Уокер (США) – 6:4, 4:6, 10:4

Четвертьфинал

  • Элена Мичич (Австралия) и Вероника Подрез (Украина) – Селина Сервино (Испания) и Мария Мартинес (Испания) – ТВА

W15 Брашов (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ана-Мария Годинак (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 1:6, 0:6
  • Елизавета Труш (Украина) – Ана Капети (Румыния, 13) – 7:6 (8:6), 6:2
  • Клавдия Федосенкова (Украина) – Александра Бигиу (Швеция, уайлд-кард) – 1:6, 4:6
  • София Шиманская (Украина) – Мика Илич (Сербия, 15) – 4:6, 6:3, 6:10

Второй круг

  • Мириам-Катарина Оприс (Германия) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 0:6, 1:6
  • Мария Роска (Румыния) – Елизавета Труш (Украина) – 2:6, 4:6

Третий круг

  • Аянна Мицу (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина, 16) – 0:6, 3:6
  • Алексия Траска (Румыния, 3) – Елизавета Труш (Украина) – 2:6, 6:2, 8:10

Одиночный разряд

Первый круг

  • Джулия Попа (Румыния, 4) – София Криворучко (Украина) – 6:7 (1:7), 3:6
  • Ана Лунгу (Румыния) – Дарья Лопатецкая (Украина) – 1:6, 0:6
  • Кристина Пауль (Швейцария) – Елизавета Труш (Украина) – 5:7, 6:3, 4:6

Второй круг

  • София Криворучко (Украина) – Серена Парис (Италия) – ТВА
  • Дарья Лопатецкая (Украина) – Иоана Сандру (Румыния, уайлд-кард) – ТВА
  • Елизавета Труш (Украина) – Анджелика Раджи (Италия, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Диана Михаил (Румыния) и Кристина Возняк (Украина) – Иида Зейнонен (Финляндия) и Кристина Пауль (Швейцария) – 5:7, 7:6 (7:5), 9:11
  • Анастасия Некула (Румыния) и София Шиманская (Украина) – Дария Пасторик (Румыния) и Алексия Траска (Румыния) – 6:4, 6:4
  • Соня Бутук (Румыния) и Елизавета Труш (Украина) – София Криворучко (Украина) и Анастасия Преда (Румыния) – w/o

Четвертьфинал

  • Анастасия Некула (Румыния) и София Шиманская (Украина) – Симона Огеску (Румыния) и Ана Варса (Румыния, 3) – ТВА
  • София Криворучко (Украина) и Анастасия Преда (Румыния) – Бьянка Ника (Румыния) и Мартына Срутва (Польша) или Андреа Присэкариу (Румыния) и Анастасия Сафта (Румыния) – ТВА

W15 Харен (Нидерланды – грунт), World Tennis Tour 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анна Каширина (Украина) – София Стрельцова (Бельгия) – 0:6, 3:6
  • Флоренс Федели (Бельгия) – Тереза Цыбульская (Украина) – 1:6, 2:6

Второй круг

  • Синтия Краних (Германния) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 1:6, 2:6
  • Мишель Джачангирова (Азербайджан, 5) – Тереза Цыбульская (Украина) – 6:3, 3:6, 14:12
  • Анна Бурчак (Украина, 8) – Юлие Абендрот (Германия) – 6:0, 6:2

Третий круг

  • София Стрельцова (Бельгия) – Алина Несмиянович (Украина, 14) – 3:6, 3:6
  • Анна Бурчак (Украина, 8) – Филиппа Пройгшат (Германия, 9) – 6:4, 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Анна Бурчак (Украина) – Лина Клейс (Бельгия) – 3:6, 6:4, 5:7
  • Алина Несмиянович (Украина) – Лиан Тран (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 4:6

W15 Кап д'Агдэ (Франция – грунт), Kuikma Open Cap D'Agde 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Романе Ланжевиль (Бельгия, 7) – Елена Грекул (Украина, уайлд-кард) – 6:4, 6:0

Парный разряд

Четвертьфинал

  • Юлия Букулеи (Румыния) и Романе Ланжевиль (Бельгия) – Анаис Габриэль (Швейцария) и Елена Грекул (Украина, 2) – 02.08

W15 Печ (Венгрия – грунт), DRK Pecz Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анна-Аделина Никифорук (Украина) – Эна Вескович (Сербия) – 6:2, 4:0 RET

Второй круг

  • Наталия Клыс (Польша, 4) – Анна-Аделина Никифорук (Украина) – 6:1, 4:6, 10:8

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мелинда Биро (Венгрия) – Адриана Ткаченко (Украина, 8) – 6:0, 4:6 RET
  • Мария Берген (Украина) – Франциска Сидат (Германия, 3) – 2:3, 3:6

Парный разряд

Четвертьфинал

  • Мария Берген (Украина) и Милана Масленкова (Узбекистан, 3) – Мелинда Биро (Венгрия) и Грета Феньвеш (Венгрия) – 02.09

W15 Бадалона (Испания – грунт), ITF Audax Badalona Open 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • София Монтесиньос (Испания) – Алеся Рева (Украина) – 4:6, 6:2, 4:6

Второй круг

  • Лаура Майр (Италия, 1) – Алеся Рева (Украина) – ТВА

W15 Гродзиск Мазовецки (Польша – хард), Kozierki Tour ITF W15

Одиночный разряд

Первый круг

  • Кейт Шарабура (США) – Катерина Лазаренко (Украина, 4) – 4:6, 6:3, 2:6

Второй круг

  • Майя Вробель (Польша) – Катерина Лазаренко (Украина, 4) – 03.09, не ранее 13:30

Парный разряд

Первый круг

  • Дария Горска (Польша) и Катерина Лазаренко (Украина, 3) – Михалина Енджеевска (Польша) и Сара Твардовска (Польша) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 31.08–06.09
Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 24–30.08
WTT World Tennis Tour WTT Лейрия Мария Ноздрачева Вероника Подрез Полина Исакова Дарья Лопатецкая София Криворучко Кристина Возняк Алина Несмиянович Анна Бурчак Елена Грекул Мария Берген Алеся Рева Катерина Лазаренко
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Такого игрока у Украины нет». Кварцяный – о Мудрике, Тоттенхэме и сборной
Футбол | 02 сентября 2026, 13:13 18
«Такого игрока у Украины нет». Кварцяный – о Мудрике, Тоттенхэме и сборной
«Такого игрока у Украины нет». Кварцяный – о Мудрике, Тоттенхэме и сборной

Известный тренер уверен, что с возвращением Михаила в футбол «сине-желтые» станут сильнее

Усик – третий. Определен лучший боксер в истории Украины
Бокс | 02 сентября 2026, 05:12 14
Усик – третий. Определен лучший боксер в истории Украины
Усик – третий. Определен лучший боксер в истории Украины

Лидером рейтинга стал Владимир Кличко

Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
Футбол | 02.09.2026, 09:22
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
Суркис выбрал тренера, который выведет Динамо на матч с ЛНЗ, – источник
Элина Свитолина – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Теннис | 02.09.2026, 18:13
Элина Свитолина – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Элина Свитолина – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Ярмоленко принял сенсационное решение. Известна позиция лидера Динамо
Футбол | 02.09.2026, 08:19
Ярмоленко принял сенсационное решение. Известна позиция лидера Динамо
Ярмоленко принял сенсационное решение. Известна позиция лидера Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Подрез розчарувала знов.А Лопатецька радує,у кожному матчі годує суперниць бубликами!
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен супербой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен супербой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
01.09.2026, 10:21 4
Бокс
Победитель еврокубка арендует Забарного. Сделка на завершающей стадии
Победитель еврокубка арендует Забарного. Сделка на завершающей стадии
01.09.2026, 13:55 5
Футбол
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
Стали лидерами группы. Сборная Украины обыграла Черногорию
31.08.2026, 23:42 17
Баскетбол
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
Два привоза от вратаря. Таблица УПЛ: Динамо впервые потеряло очки
01.09.2026, 06:23 34
Футбол
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:45 26
Футбол
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
01.09.2026, 06:45 36
Футбол
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:15 33
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик не захотел драться с Итаумой
Красюк объяснил, почему Усик не захотел драться с Итаумой
01.09.2026, 09:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем