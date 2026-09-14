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  4. Ноздрачева не сумела одержать первую победу на турнирах WTA 125
WTA
14 сентября 2026, 17:13 |
220
4

Ноздрачева не сумела одержать первую победу на турнирах WTA 125

17-летняя украинка покинула соревнования в городе Калдаш-да-Раинья в первом раунде

14 сентября 2026, 17:13 |
220
4 Comments
Ноздрачева не сумела одержать первую победу на турнирах WTA 125
Instagram. Мария Ноздрачева
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17-летняя украинская теннисистка Мария Ноздрачева завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в португальском городе Калдаш-да-Раинья.

В первом раунде украинка потерпела поражение от Кайлы Кросс (Канада, WTA 159) в двух сетах за 43 минуты.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/16 финала

Мария Ноздрачева (Украина) [WC] – Кайла Кросс (Канада) [7] – 1:6, 0:6

Ноздрачева во второй раз в карьере сыграла в основной сетке соревнований категории WTA 125. В прошлом году она также получили wild card на турнир в Калдаш-да-Раинье и проиграла в первом круге Эльвине Калиевой со счетом 0:6, 0:6.

Кросс в 1/8 финала португальского турнира сыграет либо с Кэти Суон, либо с теннисисткой из квалификации.

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Мария Ноздрачева WTA Калдаш-да-Раинья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Цікаво, чого туди заявлятись і хто їй виділяє вайлдкард, коли вона не може виграти бодай якийсь ITF?
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Прогрес, рік тому вона тут програла 0-6 0-6. Мабуть у цьому клубі вона тренується. 
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