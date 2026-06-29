Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 29 июня до 5 июля
W50 Штутгарт (Германия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Катерина Дятлова (Украина) – Анн Кеука (Германия, 12) – 29.06
- Мартина Окалова (Словакия, 8) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:2, 4:6, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Анхела Фита (Испания, 5) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W50 Элваш (Португалия – хард), 3o Torneio Internacional De Elvas
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ваня Гудель (Нидерланды) – Полина Исакова (Украина, 11) – 6:7 (6:8), 4:6
- Бэлль Томпсон (Австралия. 5) – Мария Ноздрачева (Украина) – 6:4, 6:4
- Марианна Франса (Португалия) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 0:6, 1:6
Второй круг
- Альва Рей (Испания, 2) – Полина Исакова (Украина, 11) – 6:2, 6:1
- Зозия Кардава (Грузия, 6) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 6:4, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина, 1) – Валерия Савиных – 30.06, 11:50
Парный разряд
Первый круг
- Паула Ортега (Испания) и Бэлль Томпсон (Австралия) – Лигда Климовичова (Польша) и Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Экс-ле-Бэн (Франция – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Карла Гриньяк (Франция) – 6:3, 6:1
Второй круг
- Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Хаджар Кринебуш (Франция, 11) – 6:1, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
-
ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
W35 Амстелфен (Нидерланды – грунт), Amstelveen Women's Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алина Несмиянович (Украина) – Рикке де Конинх (Нидерланды, 9) – 4:6, 1:6
W15 Модьород (Венгрия – грунт), Open Tennis Valley Opan
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Неха Кришнан (США) – Стефания Карпалюк (Украина) – 5:7, 2:6
- Ана Капети (Румыния) – Дарья Медведева (Украина) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Второй круг
- Юлита Санер (Швеция, 4) – Стефания Карпалюк (Украина) – 6:2, 6:4
W15 Сан-Диего (Калифорния, США – хард), YTSD - Serving The Future
Одиночный разряд
Первый круг
-
ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- Теодора Влайич (Сербия) – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Амелия Смейкалова (Чехия) – Серафима Васильева (Украина, 10) – 6:0, 6:4
- Арина Якушева (Украина) – Антуанетта Купер (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:2
Третий круг
- Екатерина Крупина (9) – Арина Якушева (Украина) – 30.06. 10:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Лейлани Ипунессо (Новая Каледония) – 30.06
Парный разряд
Первый круг
- Антуанетта Купер (Великобритания) и Николи Гианнини (Бразилия) – Серафима Васильева (Украина) и Арина Якушева (Украина) – 30.06, не ранее 13:00
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