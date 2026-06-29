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  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07
ITF
29 июня 2026, 20:25 |
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0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

29 июня 2026, 20:25 |
32
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 29 июня до 5 июля

W50 Штутгарт (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Катерина Дятлова (Украина) – Анн Кеука (Германия, 12) – 29.06
  • Мартина Окалова (Словакия, 8) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:2, 4:6, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Анхела Фита (Испания, 5) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W50 Элваш (Португалия – хард), 3o Torneio Internacional De Elvas

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ваня Гудель (Нидерланды) – Полина Исакова (Украина, 11) – 6:7 (6:8), 4:6
  • Бэлль Томпсон (Австралия. 5) – Мария Ноздрачева (Украина) – 6:4, 6:4
  • Марианна Франса (Португалия) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 0:6, 1:6

Второй круг

  • Альва Рей (Испания, 2) – Полина Исакова (Украина, 11) – 6:2, 6:1
  • Зозия Кардава (Грузия, 6) – Кристина Возняк (Украина, 10) – 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вероника Подрез (Украина, 1) – Валерия Савиных – 30.06, 11:50

Парный разряд

Первый круг

  • Паула Ортега (Испания) и Бэлль Томпсон (Австралия) – Лигда Климовичова (Польша) и Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Экс-ле-Бэн (Франция – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Карла Гриньяк (Франция) – 6:3, 6:1

Второй круг

  • Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Хаджар Кринебуш (Франция, 11) – 6:1, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

W35 Амстелфен (Нидерланды – грунт), Amstelveen Women's Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алина Несмиянович (Украина) – Рикке де Конинх (Нидерланды, 9) – 4:6, 1:6

W15 Модьород (Венгрия – грунт), Open Tennis Valley Opan

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Неха Кришнан (США) – Стефания Карпалюк (Украина) – 5:7, 2:6
  • Ана Капети (Румыния) – Дарья Медведева (Украина) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Второй круг

  • Юлита Санер (Швеция, 4) – Стефания Карпалюк (Украина) – 6:2, 6:4

W15 Сан-Диего (Калифорния, США – хард), YTSD - Serving The Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Теодора Влайич (Сербия) – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Амелия Смейкалова (Чехия) – Серафима Васильева (Украина, 10) – 6:0, 6:4
  • Арина Якушева (Украина) – Антуанетта Купер (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:2

Третий круг

  • Екатерина Крупина (9) – Арина Якушева (Украина) – 30.06. 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Лейлани Ипунессо (Новая Каледония) – 30.06

Парный разряд

Первый круг

  • Антуанетта Купер (Великобритания) и Николи Гианнини (Бразилия) – Серафима Васильева (Украина) и Арина Якушева (Украина) – 30.06, не ранее 13:00
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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