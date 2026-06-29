Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 29.06-05.07

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 29 июня до 5 июля

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