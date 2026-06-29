ITF29 июня 2026, 17:56 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 29.06–05.07
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
29 июня 2026, 17:56 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 29 июня до 05 июля.
M25 Скопье (Македония – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ясон Ликос (Греция) – Иван Ангелов (Украина) – 6:1, 6:2
- Михаил Ковалев (Украина) – Андрес Рендон (Сальвадор, 13) – 3:6, 5:7
- Никита Фоменко (Украина) – Максимильян Алексовски (Македония, уайлд-кард) – 1:6, 6:4, 4:10
- Гиорги Янкуловски (Македония, уайлд-кард) – Антон Марченко (Украина) – 1:6, 6:4, 4:10
Второй круг
- Антон Марченко (Украина) – Симон Мунтвайлер (Швейцария, 10) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
M25 Марбург (Германия – грунт), Marburg Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Синяков (Чехия, 3) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Тарек Эрлевайн (Германия) и Тим Хаммес (Германия) – Алексей Крутых (Украина) и Иманол Лопес (Испания) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Василий Макаренко (Украина) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:0, 6:0
Второй круг
- Шарль Бертимон (Франция, 1) – Василий Макаренко (Украина) – 29.06
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина, 6) – ТВА
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Григорий Картавенко (Украина) – Павел Боднарчук (Украина, 15) – 6:3, 6:2
- Мерт Ездемир (Турция, 7) – Андрей Билата (Украина) – 6:0, 6:0
Второй круг
- Чандрит Соод (Индия) – Григорий Картавенко (Украина) – 1:6, 1:6
Третий круг
- Богдан Селезнев (6) – Григорий Картавенко (Украина) – 30.06, 11:00
Парный разряд
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина, 15) и Григорий Картавенко (Украина) – Константан Кузман (Франция) и Даниєль Блажка (Чехия) – ТВА
М15 Умаг (Хорватия – грунт), Road to Umag
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА
М15 Шторе (Словения – грунт), Store Green Steel Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Михаэль Глеклер (Австрия) – Александр Брайнин (Украина, 6) – ТВА
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