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  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 29.06–05.07
ITF
29 июня 2026, 17:56 |
24
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 29.06–05.07

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

29 июня 2026, 17:56 |
24
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 29.06–05.07
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 29 июня до 05 июля.

M25 Скопье (Македония – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ясон Ликос (Греция) – Иван Ангелов (Украина) – 6:1, 6:2
  • Михаил Ковалев (Украина) – Андрес Рендон (Сальвадор, 13) – 3:6, 5:7
  • Никита Фоменко (Украина) – Максимильян Алексовски (Македония, уайлд-кард) – 1:6, 6:4, 4:10
  • Гиорги Янкуловски (Македония, уайлд-кард) – Антон Марченко (Украина) – 1:6, 6:4, 4:10

Второй круг

  • Антон Марченко (Украина) – Симон Мунтвайлер (Швейцария, 10) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА

M25 Марбург (Германия – грунт), Marburg Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Синяков (Чехия, 3) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Тарек Эрлевайн (Германия) и Тим Хаммес (Германия) – Алексей Крутых (Украина) и Иманол Лопес (Испания) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Василий Макаренко (Украина) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:0, 6:0

Второй круг

  • Шарль Бертимон (Франция, 1) – Василий Макаренко (Украина) – 29.06

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина, 6) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Григорий Картавенко (Украина) – Павел Боднарчук (Украина, 15) – 6:3, 6:2
  • Мерт Ездемир (Турция, 7) – Андрей Билата (Украина) – 6:0, 6:0

Второй круг

  • Чандрит Соод (Индия) – Григорий Картавенко (Украина) – 1:6, 1:6

Третий круг

  • Богдан Селезнев (6) – Григорий Картавенко (Украина) – 30.06, 11:00

Парный разряд

Первый круг

  • Павел Боднарчук (Украина, 15) и Григорий Картавенко (Украина) – Константан Кузман (Франция) и Даниєль Блажка (Чехия) – ТВА

М15 Умаг (Хорватия – грунт), Road to Umag

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА

М15 Шторе (Словения – грунт), Store Green Steel Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Михаэль Глеклер (Австрия) – Александр Брайнин (Украина, 6) – ТВА

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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