Дженоа получил нового полноценного главного тренера

В итальянском клубе «Дженоа» принято решение о том, что главным тренером команды дальше будет 40-летний Альберто Джилардино. До этого он временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе.

При Джилардино «Дженоа» добился трех побед в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и приняло решение по дальнейшей судьбе Альберто.

Джилардино защищал цвета «Дженоа» в 2012-2014 годах. В настоящий момент команда в таблице Серии В занимает 3 место с 33 очками после 19 матчей.

After an interim period #Genoa have decided to confirm Alberto #Gilardino as coach of the first team. #transfers