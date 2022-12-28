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Италия
28 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:52
81
0

Дженоа получил нового полноценного главного тренера

Руководство «грифонов» определилось

28 декабря 2022, 17:36 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:52
81
0
Дженоа получил нового полноценного главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

В итальянском клубе «Дженоа» принято решение о том, что главным тренером команды дальше будет 40-летний Альберто Джилардино. До этого он временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе.

При Джилардино «Дженоа» добился трех побед в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и приняло решение по дальнейшей судьбе Альберто.

Джилардино защищал цвета «Дженоа» в 2012-2014 годах. В настоящий момент команда в таблице Серии В занимает 3 место с 33 очками после 19 матчей.

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Серия B Дженоа Альберто Джилардино назначение тренера
Источник Николо Скира
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