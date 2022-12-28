Дженоа получил нового полноценного главного тренера

В итальянском клубе «Дженоа» принято решение о том, что главным тренером команды дальше будет 40-летний Альберто Джилардино. До этого он временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе.

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При Джилардино «Дженоа» добился трех побед в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и приняло решение по дальнейшей судьбе Альберто.

Джилардино защищал цвета «Дженоа» в 2012-2014 годах. В настоящий момент команда в таблице Серии В занимает 3 место с 33 очками после 19 матчей.