Дженоа получил нового полноценного главного тренера
Руководство «грифонов» определилось
В итальянском клубе «Дженоа» принято решение о том, что главным тренером команды дальше будет 40-летний Альберто Джилардино. До этого он временно выполнял обязанности наставника, а теперь получил тренерские полномочия на постоянной основе.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
При Джилардино «Дженоа» добился трех побед в четырех матчах Серии В. Исходя из таких результатов, в клубе и приняло решение по дальнейшей судьбе Альберто.
Джилардино защищал цвета «Дженоа» в 2012-2014 годах. В настоящий момент команда в таблице Серии В занимает 3 место с 33 очками после 19 матчей.
After an interim period #Genoa have decided to confirm Alberto #Gilardino as coach of the first team. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 27, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко уверен - «горняки» будут стоять на своем и, вероятно, таки получат желаемое…
Однако переговоры продолжаются