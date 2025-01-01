Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Григорчук определился с помощниками в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 21:34 | Обновлено 01 января 2025, 21:40
310
0

Источник: Григорчук определился с помощниками в ЛНЗ

Ассистентами станут Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко

01 января 2025, 21:34 | Обновлено 01 января 2025, 21:40
310
0
Источник: Григорчук определился с помощниками в ЛНЗ
Instagram. Роман Григорчук

Новый главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук определился с помощниками в черкасском клубе.

По информации ТаТоТаке, ассистентами будут Михаил Савка и Степан Матвиив, с вратарями будет работать Андрей Глущенко.

Эти тренеры работали вместе с Григорчуком в одесском Черноморце и азербайджанской Габале.

Пока неизвестно, кто займет должность тренера-аналитика, освободившуюся после ухода Тараса Дмитрика.

По теме:
Клуб солидно заработает. Григорчук потеряет звездного легионера в ЛНЗ
Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы назначение тренера ТаТоТаке Михаил Савка Степан Матвиив Андрей Глущенко
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины
Футбол | 01 января 2025, 14:32 16
Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины
Леоненко ответил Яремчуку, пристыдив форварда сборной Украины

Виктор заявил, что старших надо уважать

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 01 января 2025, 02:35 14
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.01.2025, 18:21
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 01.01.2025, 09:18
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2025, 14:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
01.01.2025, 03:45 52
Футбол
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем