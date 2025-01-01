Украина. Премьер лига01 января 2025, 21:34 | Обновлено 01 января 2025, 21:40
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Источник: Григорчук определился с помощниками в ЛНЗ
Ассистентами станут Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко
01 января 2025, 21:34 | Обновлено 01 января 2025, 21:40
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Новый главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук определился с помощниками в черкасском клубе.
По информации ТаТоТаке, ассистентами будут Михаил Савка и Степан Матвиив, с вратарями будет работать Андрей Глущенко.
Эти тренеры работали вместе с Григорчуком в одесском Черноморце и азербайджанской Габале.
Пока неизвестно, кто займет должность тренера-аналитика, освободившуюся после ухода Тараса Дмитрика.
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