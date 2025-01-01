Источник: Григорчук определился с помощниками в ЛНЗ

Новый главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук определился с помощниками в черкасском клубе.

По информации ТаТоТаке, ассистентами будут Михаил Савка и Степан Матвиив, с вратарями будет работать Андрей Глущенко.

Эти тренеры работали вместе с Григорчуком в одесском Черноморце и азербайджанской Габале.

Пока неизвестно, кто займет должность тренера-аналитика, освободившуюся после ухода Тараса Дмитрика.