ВИДЕО. Чемпион мира снова женился. Свадьбы – в честь триумфов Аргентины
Николас Тальяфико решил еще раз отпраздновать свадьбу со своей супругой
Защитник французского «Лиона» и сборной Аргентины по футболу Николас Тальяфико решил снова сыграть свадьбу со своей супругой.
Все дело в чемпионстве аргентинской сборной на мундиале 2022 года.
На праздновании Николас держал копию Кубка мира, а в зале звучала песня «We are the champions». К слову, футболист даже надел золотую медаль чемпиона мира. Интересно то, что пара вышла замуж еще год назад – после победы Аргентины на Кубке Америки.
Тальяфико отыграл на ЧМ-2022 по футболу 6 поединков за сборную Аргентины. Голевыми действиями не отметился. В финале против Франции, где Аргентины вырвала трофей в серии пенальти, Тальяфико провел на поле 120 минут.
Congrats to Nico Tagliafico who got married ❤️— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 28, 2022
pic.twitter.com/SSSSKw1rQx
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