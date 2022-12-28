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  4. ВИДЕО. Чемпион мира снова женился. Свадьбы – в честь триумфов Аргентины
Аргентина
28 декабря 2022, 17:15 |
791
0

ВИДЕО. Чемпион мира снова женился. Свадьбы – в честь триумфов Аргентины

Николас Тальяфико решил еще раз отпраздновать свадьбу со своей супругой

28 декабря 2022, 17:15 |
791
0
ВИДЕО. Чемпион мира снова женился. Свадьбы – в честь триумфов Аргентины
Twitter. Николас Тальяфико

Защитник французского «Лиона» и сборной Аргентины по футболу Николас Тальяфико решил снова сыграть свадьбу со своей супругой.

Все дело в чемпионстве аргентинской сборной на мундиале 2022 года.

На праздновании Николас держал копию Кубка мира, а в зале звучала песня «We are the champions». К слову, футболист даже надел золотую медаль чемпиона мира. Интересно то, что пара вышла замуж еще год назад – после победы Аргентины на Кубке Америки.

Тальяфико отыграл на ЧМ-2022 по футболу 6 поединков за сборную Аргентины. Голевыми действиями не отметился. В финале против Франции, где Аргентины вырвала трофей в серии пенальти, Тальяфико провел на поле 120 минут.

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Николас Тальяфико сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу фото видео свадьба
Источник Sport.ua
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