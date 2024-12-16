Клуб УПЛ предлагал контракт лидеру сборной по футзалу. Что ответил игрок?

Лидер национальной сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко, на клубном уровне выступающий за киевскую «Аврору», признался, что в свое время мог оказаться в Украинской Премьер-лиге. Семенченко рассказал, что одесский «Черноморец» предлагал ему контракт.

– Сначала идешь в большой футбол, потому что он популярен, потом, если не получится – пойдешь доигрывать в футзал или как получится.

Ну и у меня была такая история. Я играл сначала в детской академии Черноморца, прошел ее, потом команда распалась. Думал ехать в Днепр – потом Днепр тоже распался, когда был Коломойский. Потом попробовал себя в «Шахтере» – меня не взяли и как раз пошел в футзал.

Был сезон, когда я был в «CLUST» и Кирилл Ковальчук меня пригласил, чтобы я приехал в «Черноморец», попробовал свои силы. Он сказал: "Можешь попробовать в U-19, и потом, возможно, попадешь в основу". Я потренировался с U-19, с основой, тесты пробег.

И все, и у нас как раз на носу финальная часть Евро U-19 в Хаене, Испания (сентябрь 2022 года, Украина дошла до полуфинала – прим.). Ну и Григорчук мне сказал: «Тебе 19 лет, оставайся, ты всегда успеешь в футзал вернуться».

– То есть тебе фактически уже контракт предлагали в «Черноморце»?

– Да. Но я сказал, что съезжу на Евро. Неплохо получается – думаю: «Да не буду менять шило на мыло» и так и остался. Ну а потом думаю: «Погорячился». С родителями поговорил, они немного расстроились, хотели, чтобы я пошел в Черноморец. Плюс еще близко к дому, Одесса, все дела.

Даже когда сидел на теориях у Григорчука, я думал: «Хотя бы он меня ничего не спросил», потому что я вообще был далек от этой всей истории. Сидов смотрел, как он футболистов «Черноморца» прессовал – так я вообще был в шоке, честно. Думал: "Хорошо, что я не попал под этот каток". Потому что я бы там сидел и лаял на теориях.

Национальная сборная Украины по футзалу завоевала историческую «бронзу» на проходившем в Узбекистане чемпионате мира 2024 года. Подопечные Александра Косенко досадно уступили в полуфинале сборной Бразилии (2:3), но разбили французов в матче за «бронзу» (7:1).

Ранее сам Ростислав Семенченко сообщал, что не прочь сменить клуб, перебравшись в европейский чемпионат.