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16 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:43
607
3

ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт

Версии пары отличаются...

16 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:43
607
3
ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
Instagram. Яна Суркис и Кристиан Биловар

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, рассказала, как познакомилась со своим мужем – игроком «Динамо» Кристианом Биловаром.

Яна провела «вопрос-ответ» сессию в Instagram и одна из подписчиц спросила у Яны: «Как познакомилась с мужем?».

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«Это был далекий 2015 год, он говорит, что я подписалась на него в инсте, а я помню, что он на меня 😂 Кому верить, решайте сами», – ответила дочь Суркиса.

Яна и Кристиан тайно поженились, пара ждёт ребенка.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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dimando560
Та ситуація, коли не розумієш, на*** тобі ця інформація.
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+2
mini.f
Для домашней жизни такой молодняк не приспособлен, живут одним днем, а что будет на следующий день - им до фонаря...
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0
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