ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
Версии пары отличаются...
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, рассказала, как познакомилась со своим мужем – игроком «Динамо» Кристианом Биловаром.
Яна провела «вопрос-ответ» сессию в Instagram и одна из подписчиц спросила у Яны: «Как познакомилась с мужем?».
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«Это был далекий 2015 год, он говорит, что я подписалась на него в инсте, а я помню, что он на меня 😂 Кому верить, решайте сами», – ответила дочь Суркиса.
Яна и Кристиан тайно поженились, пара ждёт ребенка.
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