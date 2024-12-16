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  4. «Нужно быть реалистами». Мареска оценил шансы Челси на титул АПЛ
Англия
16 декабря 2024, 10:31 |
628
0

«Нужно быть реалистами». Мареска оценил шансы Челси на титул АПЛ

Тренер «Челси» считает, что команда не готова к борьбе за чемпионство

16 декабря 2024, 10:31 |
628
0
«Нужно быть реалистами». Мареска оценил шансы Челси на титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска откровенно оценил шансы «синих» на титул Английской Премьер-лиги после победы над «Брентфордом» (2:1) в 16-м туре чемпионата.

«Дело не в том, сколько матчей мы выигрываем. Суть состоит в том, чтобы быть реалистами.

Есть вещи, которые мы должны делать лучше. Вот почему я сказал, что мы не готовы к борьбе за титул», – сказал Мареска.

В настоящее время «Челси» занимает второе место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Егора Ярмолюка за матч против лондонского «Челси».

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Энцо Мареска Английская Премьер-лига Челси чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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