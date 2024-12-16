«Нужно быть реалистами». Мареска оценил шансы Челси на титул АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска откровенно оценил шансы «синих» на титул Английской Премьер-лиги после победы над «Брентфордом» (2:1) в 16-м туре чемпионата.

«Дело не в том, сколько матчей мы выигрываем. Суть состоит в том, чтобы быть реалистами.

Есть вещи, которые мы должны делать лучше. Вот почему я сказал, что мы не готовы к борьбе за титул», – сказал Мареска.

В настоящее время «Челси» занимает второе место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Егора Ярмолюка за матч против лондонского «Челси».