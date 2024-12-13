Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 09:23 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:43
175
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес

16 декабря состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 09:23 | Обновлено 13 декабря 2024, 09:43
175
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес
ФК Динамо

В понедельник, 16 декабря, в 13:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» и Football Hub на You Tube.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
В Динамо признались, бойкотировал ли Шовковский прессу после позора в ЛЕ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – ЛНЗ
Йожеф САБО: Что осталось от Динамо? Соперник переехал нашу команду»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
Бокс | 12 декабря 2024, 19:29 4
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте

Тайсон отметил свой возраст

ФОТО. Усик завершил тренировочный лагерь. Чемпион отправляется в Эр-Рияд
Бокс | 12 декабря 2024, 14:32 2
ФОТО. Усик завершил тренировочный лагерь. Чемпион отправляется в Эр-Рияд
ФОТО. Усик завершил тренировочный лагерь. Чемпион отправляется в Эр-Рияд

21 декабря в Саудовской Аравии Александр проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри

«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Футбол | 13.12.2024, 08:52
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
«Принимает плохие решения». Арсеналу посоветовали продать Зинченко
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Футбол | 12.12.2024, 23:54
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Футбол | 13.12.2024, 07:19
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Руководитель MEGOGO: «Тик-ток собаки имеет больше просмотров, чем УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 49
Футбол
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
12.12.2024, 06:23 25
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
13.12.2024, 01:54
Бокс
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем