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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
Англия
25 декабря 2022, 20:04 |
672
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью

Форвард покинет «Атлетико» Мадрид в январе

25 декабря 2022, 20:04 |
672
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
ФК Вулверхэмптон. Матеус Кунья

«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании бразильского форварда Матеуса Куньи. Он покинет «Атлетико» Мадрид 1 января.

Контракт Куньи рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера 23-летнего бразильца не называется. Это первый трансфер нового главного тренера «Вулверхэмптона» Хулена Лопетеги, который возглавил клуб в начале ноября.

В нынешнем сезоне на счету Куньи 2 ассиста в 17 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

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Источник ФК Вулверхэмптон
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