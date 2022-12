ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью

«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании бразильского форварда Матеуса Куньи. Он покинет «Атлетико» Мадрид 1 января.

Контракт Куньи рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера 23-летнего бразильца не называется. Это первый трансфер нового главного тренера «Вулверхэмптона» Хулена Лопетеги, который возглавил клуб в начале ноября.

В нынешнем сезоне на счету Куньи 2 ассиста в 17 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Welcome to the pack, @mathcunha20! 🎁 pic.twitter.com/wMTMzO0xF7