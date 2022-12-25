ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
Форвард покинет «Атлетико» Мадрид в январе
«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании бразильского форварда Матеуса Куньи. Он покинет «Атлетико» Мадрид 1 января.
Контракт Куньи рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера 23-летнего бразильца не называется. Это первый трансфер нового главного тренера «Вулверхэмптона» Хулена Лопетеги, который возглавил клуб в начале ноября.
В нынешнем сезоне на счету Куньи 2 ассиста в 17 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
Welcome to the pack, @mathcunha20! 🎁 pic.twitter.com/wMTMzO0xF7— Wolves (@Wolves) December 25, 2022
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