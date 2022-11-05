Официально. Лопетеги возглавил Вулверхэмптон
Испанец начнет работу в английской Премьер-лиге
Английский клуб «Вулверхэмптон» объявил о назначении испанского специалиста Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды. Условия контракта не разглашаются.
Как известно, бывший наставник «волков» Бруну Лаже был уволен 2 октября.
Сообщается, что Лопетеги приступит к исполнению своих обязанностей 14 ноября. Первый матч во главе команды он проведет только 26 декабря – после паузы на чемпионат мира-2022. Тогда «волки» встретятся с «Эвертоном».
«Вулверхэмптон» в турнирной таблице АПЛ занимает 19 место, имея 10 очков после 13 матчей.
Ранее сообщалось, будто Хулен Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон».
A new chapter.— Wolves (@Wolves) November 5, 2022
🤝 pic.twitter.com/aCXLr1Miec
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ
Дело было возбуждено еще в прошлом году