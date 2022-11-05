Официально. Лопетеги возглавил Вулверхэмптон

Английский клуб «Вулверхэмптон» объявил о назначении испанского специалиста Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды. Условия контракта не разглашаются.

Как известно, бывший наставник «волков» Бруну Лаже был уволен 2 октября.

Сообщается, что Лопетеги приступит к исполнению своих обязанностей 14 ноября. Первый матч во главе команды он проведет только 26 декабря – после паузы на чемпионат мира-2022. Тогда «волки» встретятся с «Эвертоном».

«Вулверхэмптон» в турнирной таблице АПЛ занимает 19 место, имея 10 очков после 13 матчей.

Ранее сообщалось, будто Хулен Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон».