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Англия
05 ноября 2022, 11:39 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:24
360
0

Официально. Лопетеги возглавил Вулверхэмптон

Испанец начнет работу в английской Премьер-лиге

05 ноября 2022, 11:39 | Обновлено 05 ноября 2022, 13:24
360
0
Официально. Лопетеги возглавил Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Английский клуб «Вулверхэмптон» объявил о назначении испанского специалиста Хулена Лопетеги на должность главного тренера команды. Условия контракта не разглашаются.

Как известно, бывший наставник «волков» Бруну Лаже был уволен 2 октября.

Сообщается, что Лопетеги приступит к исполнению своих обязанностей 14 ноября. Первый матч во главе команды он проведет только 26 декабря – после паузы на чемпионат мира-2022. Тогда «волки» встретятся с «Эвертоном».

«Вулверхэмптон» в турнирной таблице АПЛ занимает 19 место, имея 10 очков после 13 матчей.

Ранее сообщалось, будто Хулен Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон».

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Хулен Лопетеги чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон
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Источник ФК Вулверхэмптон
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