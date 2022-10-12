Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лопетеги отказался возглавить Вулверхэмптон
Англия
12 октября 2022, 12:45 |
109
0

Лопетеги отказался возглавить Вулверхэмптон

«Волки» продолжают поиски нового тренера

12 октября 2022, 12:45 |
109
0
Лопетеги отказался возглавить Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вулверхэмптон» сейчас активно занять поисками нового главного тренера после того, как был уволен Бруну Лаже.

Руководство «Волков» предлагало должность Хулену Лопетеги, который неделю назад был уволен из «Севильи». Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 56-летний испанец это предложение отклонил.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

По теме:
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Синие набирают ход. Видео голов и обзор матча
Холанд снова забил, МС разгромил Саутгемптон, Челси выиграл 3-й матч подряд
Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Хулен Лопетеги Вулверхэмптон Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Футбол | 11 октября 2022, 14:59 5
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен

Издание FourFourTwo поставило Олега Блохина на 52-е место

Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Футбол | 11 октября 2022, 14:02 27
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат

«Шахтер и «Динамо» в воскресенье, вероятно, не сыграют

Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Футбол | 12.10.2022, 08:05
Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Источник: Матч Шахтер – Динамо переносить не планируют
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Футбол | 12.10.2022, 01:39
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
Футбол | 12.10.2022, 09:51
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 7-го тура УПЛ Черноморец – Кривбасс перенесен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
11.10.2022, 23:12
Футбол
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
11.10.2022, 00:01 8
Баскетбол
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
11.10.2022, 23:59 99
Футбол
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности