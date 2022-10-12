Лопетеги отказался возглавить Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» сейчас активно занять поисками нового главного тренера после того, как был уволен Бруну Лаже.

Руководство «Волков» предлагало должность Хулену Лопетеги, который неделю назад был уволен из «Севильи». Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 56-летний испанец это предложение отклонил.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.