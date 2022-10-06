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Лига Чемпионов
Севилья
05.10.2022, FT 1 : 4
Боруссия Д
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Испания
06 октября 2022, 02:23 | Обновлено 06 октября 2022, 02:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи

Команда провалила матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд

06 октября 2022, 02:23 | Обновлено 06 октября 2022, 02:38
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанская «Севилья» отправила в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

Команда провалила матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:4) и набрала только 1 очко в трех поединках группы.

В Ла Лиге «Севилья» имеет всего 5 очков после 7 туров и занимает 17-е место.

Лопетеги тренировал команду с июня 2019 года и привел подопечных к триумфу в Лиге Европы 2019/20.

Теперь испанскую «Севилью» может возглавить аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.

Хулен Лопетеги после матча сказал: «Президент и вице-президент подтвердили, что я больше не тренер «Севильи». Это были три впечатляющих исторических года с серебряными медалями и тремя квалификациями подряд в Лигу чемпионов.

Мы плохо начали этот сезон, и они приняли решение, которое я должен принять, даже если оно мне не нравится. Я должен выразить благодарность людям, которые привели меня сюда: Мончи, Правлению, моим игрокам, всем нашим фанатам, потому что вы помогли мне добиться того, чего мы достигли.

Я никогда не забуду болельщиков, которые постоянно пели мое имя, это будет одно из моих лучших воспоминаний. Болельщики умны, они самая важная часть клуба. И они знают, что произошло за последние несколько лет.

У меня смешанные эмоции, но главное, что я благодарен и не хочу думать ни о каких негативных вещах. Мое пребывание здесь означает, что у меня всегда будут сильные чувства к этому клубу, а также к нашему городу, и я перенесу это со своей семьей.

Что касается матча, нам не хватило и в атаке, и в защите. У нас были шансы забить, а затем мы пропустили снова, хотя во втором тайме у нас было больше напряженности. Ключевое значение имеет хладнокровие».

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Севилья Боруссия Дортмунд Хулен Лопетеги Лига чемпионов Севилья - Боруссия Д отставка Хорхе Сампаоли
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Источник ФК Севилья
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