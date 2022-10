ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи

Испанская «Севилья» отправила в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

Команда провалила матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1:4) и набрала только 1 очко в трех поединках группы.

В Ла Лиге «Севилья» имеет всего 5 очков после 7 туров и занимает 17-е место.

Лопетеги тренировал команду с июня 2019 года и привел подопечных к триумфу в Лиге Европы 2019/20.

Теперь испанскую «Севилью» может возглавить аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.

Хулен Лопетеги после матча сказал: «Президент и вице-президент подтвердили, что я больше не тренер «Севильи». Это были три впечатляющих исторических года с серебряными медалями и тремя квалификациями подряд в Лигу чемпионов.

Мы плохо начали этот сезон, и они приняли решение, которое я должен принять, даже если оно мне не нравится. Я должен выразить благодарность людям, которые привели меня сюда: Мончи, Правлению, моим игрокам, всем нашим фанатам, потому что вы помогли мне добиться того, чего мы достигли.

Я никогда не забуду болельщиков, которые постоянно пели мое имя, это будет одно из моих лучших воспоминаний. Болельщики умны, они самая важная часть клуба. И они знают, что произошло за последние несколько лет.

У меня смешанные эмоции, но главное, что я благодарен и не хочу думать ни о каких негативных вещах. Мое пребывание здесь означает, что у меня всегда будут сильные чувства к этому клубу, а также к нашему городу, и я перенесу это со своей семьей.

Что касается матча, нам не хватило и в атаке, и в защите. У нас были шансы забить, а затем мы пропустили снова, хотя во втором тайме у нас было больше напряженности. Ключевое значение имеет хладнокровие».

ℹ️ Julen Lopetegui has been relieved of his duties.