Феноменальный Холанд. Ман Сити и Боруссия Д одержали разгромные победы
У «Копенгагена» автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера»
Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, также голами отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес, автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера».
В другом матче игрового дня «Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» (4:1). У немецкого клуба забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. А у соперника гол на счету Юссефа Эн-Несири.
Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).
Лига чемпионов. Группа G
3-й тур, 5 октября
Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава (автогол), 32, Марез, 55 (пен), Альварес, 76.
Севилья – Боруссия Д – 1:4
Голы: Эн-Несири, 51 – Рафаэл Геррейру, 6, Беллингем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75.
Турнирная таблица
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