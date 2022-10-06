Феноменальный Холанд. Ман Сити и Боруссия Д одержали разгромные победы

Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, также голами отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес, автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера».

В другом матче игрового дня «Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» (4:1). У немецкого клуба забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. А у соперника гол на счету Юссефа Эн-Несири.

Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).

Лига чемпионов. Группа G

3-й тур, 5 октября

Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0



Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава (автогол), 32, Марез, 55 (пен), Альварес, 76.

Севилья – Боруссия Д – 1:4

Голы: Эн-Несири, 51 – Рафаэл Геррейру, 6, Беллингем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75.

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