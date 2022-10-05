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Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:06 | Обновлено 05 октября 2022, 23:16
1281
0

ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут

Эрлинг забил уже 20-й гол в футболке «Манчестер Сити»

05 октября 2022, 23:06 | Обновлено 05 октября 2022, 23:16
1281
0
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
Instagram. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» оформил дубль уже к 30-й минуте игры.

Эрлинг проводит 12-й официальный матч за английский клуб и уже успел записать на свой счет 20 голов во всех турнирах. Также прямо сейчас норвежец является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, имея в своем активе 5 голов.

После первого тайма «Манчестер Сити» громит «Копенгаген» со счетом 3:0.

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видео Эрлинг Холанд Манчестер Сити Копенгаген Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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