Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, также голами отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес, автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера».

Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).

Лига чемпионов. Группа G

3-й тур, 5 октября

Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0



Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 32 (автогол), Марез, 55 (пен), Альварес, 76.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Холанд, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Холанд, 32 мин.

ГОЛ! 3:0. Хочолава, 32 мин (автогол)

ГОЛ! 4:0. Марез, 55 мин (пен)

ГОЛ! 5:0. Альварес, 76 мин.