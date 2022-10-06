МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор
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Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, также голами отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес, автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера».
Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).
Лига чемпионов. Группа G
3-й тур, 5 октября
Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 32 (автогол), Марез, 55 (пен), Альварес, 76.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Холанд, 7 мин.
ГОЛ! 2:0. Холанд, 32 мин.
ГОЛ! 3:0. Хочолава, 32 мин (автогол)
ГОЛ! 4:0. Марез, 55 мин (пен)
ГОЛ! 5:0. Альварес, 76 мин.
События матча
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