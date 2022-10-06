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Лига Чемпионов
Ман Сити
05.10.2022, FT 5 : 0
Копенгаген
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Лига чемпионов
06 октября 2022, 00:59 | Обновлено 06 октября 2022, 01:15
68
0

МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 00:59 | Обновлено 06 октября 2022, 01:15
68
0
МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд, также голами отметились Рияд Марез и Хулиан Альварес, автогол забил Давид Хочолава, экс-игрок «Шахтера».

Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).

Лига чемпионов. Группа G

3-й тур, 5 октября

Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0

Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 32 (автогол), Марез, 55 (пен), Альварес, 76.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Холанд, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Холанд, 32 мин.

ГОЛ! 3:0. Хочолава, 32 мин (автогол)

ГОЛ! 4:0. Марез, 55 мин (пен)

ГОЛ! 5:0. Альварес, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
39’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Хочолава (Копенгаген).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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Копенгаген Манчестер Сити Давид Хочолава Лига чемпионов Эрлинг Холанд видео голов и обзор автогол
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Источник Sport.ua
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