Севилья – Боруссия Д – 1:4. Фиаско Лопетеги. Видео голов и обзор матча
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Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» (4:1). У немецкого клуба забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. А у соперника гол на счету Юссефа Эн-Несири.
После этой неудачной игры был уволен Хулен Лопетеги, наставник «Севильи».
Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).
Лига чемпионов. Группа G
3-й тур, 5 октября
Севилья – Боруссия Д – 1:4
Голы: Эн-Несири, 51 – Рафаэл Геррейру, 6, Беллингем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Рафаэл Геррейру, 6 мин.
ГОЛ! 0:2. Беллингем, 41 мин.
ГОЛ! 0:3. Адейеми, 43 мин.
ГОЛ! 1:3. Эн-Несири, 51 мин.
ГОЛ! 1:4. Брандт, 75 мин.
События матча
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