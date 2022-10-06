Вечером 5 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» (4:1). У немецкого клуба забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. А у соперника гол на счету Юссефа Эн-Несири.

После этой неудачной игры был уволен Хулен Лопетеги, наставник «Севильи».

Ситуация в группе G: «Ман Сити» (9 очков), «Боруссия» Д (6), «Севилья» и «Копенгаген» (по 1).

Лига чемпионов. Группа G

3-й тур, 5 октября

Севилья – Боруссия Д – 1:4

Голы: Эн-Несири, 51 – Рафаэл Геррейру, 6, Беллингем, 41, Адейеми, 43, Брандт, 75.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Рафаэл Геррейру, 6 мин.

ГОЛ! 0:2. Беллингем, 41 мин.

ГОЛ! 0:3. Адейеми, 43 мин.

ГОЛ! 1:3. Эн-Несири, 51 мин.

ГОЛ! 1:4. Брандт, 75 мин.