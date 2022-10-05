Лига чемпионов05 октября 2022, 22:05 | Обновлено 05 октября 2022, 22:22
1067
0
Челси – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 22:05 | Обновлено 05 октября 2022, 22:22
1067
0
5 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
3-й тур, 5 октября
- 19:45 РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0
- 19:45 РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
- 22:00 Бенфика – ПСЖ
- 22:00 Манчестер Сити – Копенгаген
- 22:00 Реал Мадрид – Шахтер
- 22:00 Севилья – Боруссия Д
- 22:00 Челси – Милан
- 22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 Челси – Милан
22:00 Реал Мадрид – Шахтер
22:00 Бенфика – ПСЖ
22:00 Манчестер Сити – Копенгаген
22:00 Севилья – Боруссия Д
22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа
Мультифид матчей ЛЧ (перекличка)
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Фофана (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 22:56 1
Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко
Футбол | 05 октября 2022, 16:34 6
На болотах вновь все сводится к теме спорта и политики
Война | 05.10.2022, 20:55
MMA | 05.10.2022, 01:50
Футбол | 04.10.2022, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2022, 16:05 3
05.10.2022, 05:19 1
04.10.2022, 17:05 5
Война
04.10.2022, 00:05 5
04.10.2022, 14:39 9
03.10.2022, 19:10 14
04.10.2022, 20:31 2