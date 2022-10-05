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Лига Чемпионов
Челси
05.10.2022, FT 3 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 октября 2022, 22:05 | Обновлено 05 октября 2022, 22:22
1067
0

Челси – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 22:05 | Обновлено 05 октября 2022, 22:22
1067
0
Челси – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

5 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

3-й тур, 5 октября

  • 19:45 РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0
  • 19:45 РБ Лейпциг – Селтик – 3:1
  • 22:00 Бенфика – ПСЖ
  • 22:00 Манчестер Сити – Копенгаген
  • 22:00 Реал Мадрид – Шахтер
  • 22:00 Севилья – Боруссия Д
  • 22:00 Челси – Милан
  • 22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 Челси – Милан

22:00 Реал Мадрид – Шахтер

22:00 Бенфика – ПСЖ

22:00 Манчестер Сити – Копенгаген

22:00 Севилья – Боруссия Д

22:00 Ювентус – Маккаби Хайфа

Мультифид матчей ЛЧ (перекличка)

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Фофана (Челси).
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Источник Sport.ua
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