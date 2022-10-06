ПСЖ с Бенфикой расписали мировую, Ювентус обыграл Маккаби
Французы и португальцы делят первое место в группе
Завершились матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группе H.
Французский клуб «ПСЖ» не смог на выезде обыграть португальскую «Бенфику». На 22-й минуте матча Лионель Месси открыл счет невероятным голом, а в конце первого тайма Данилу забил автогол, тем самым позволив «Бенфике» сравнять счет. Как итого – ничья 1:1.
В параллельном матче встретились «Ювентус» и «Маккаби» Хайфа. Команды перед началом игры имели в своем активе по ноль очков и делили третье и четвертое место. По итогу встречи итальянский клуб ожидаемо обыграл гостей из Израиля со счетом 3:1.
Лига Чемпионов. 3-й тур
Группа H
«Бенфика» – «ПСЖ» – 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22
«Ювентус» – «Маккаби» Хайфа – 3:1
Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 – Дэвид, 75
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