Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ с Бенфикой расписали мировую, Ювентус обыграл Маккаби
Лига Чемпионов
Бенфика
05.10.2022, FT 1 : 1
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 октября 2022, 00:10 |
162
0

ПСЖ с Бенфикой расписали мировую, Ювентус обыграл Маккаби

Французы и португальцы делят первое место в группе

06 октября 2022, 00:10 |
162
0
ПСЖ с Бенфикой расписали мировую, Ювентус обыграл Маккаби
Twitter. Лионель Месси

Завершились матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группе H.

Французский клуб «ПСЖ» не смог на выезде обыграть португальскую «Бенфику». На 22-й минуте матча Лионель Месси открыл счет невероятным голом, а в конце первого тайма Данилу забил автогол, тем самым позволив «Бенфике» сравнять счет. Как итого – ничья 1:1.

В параллельном матче встретились «Ювентус» и «Маккаби» Хайфа. Команды перед началом игры имели в своем активе по ноль очков и делили третье и четвертое место. По итогу встречи итальянский клуб ожидаемо обыграл гостей из Израиля со счетом 3:1.

Лига Чемпионов. 3-й тур

Группа H

«Бенфика» – «ПСЖ» – 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22

«Ювентус» – «Маккаби» Хайфа – 3:1

Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 – Дэвид, 75

По теме:
Севилья – Боруссия Д – 1:4. Фиаско Лопетеги. Видео голов и обзор матча
МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор
РБ Зальцбург – Динамо Загреб – 1:0. Австрийцы дожали. Видео гола и обзор
ПСЖ Бенфика Ювентус Маккаби Хайфа Лига чемпионов фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
Футбол | 05 октября 2022, 23:06 0
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут
ВИДЕО. Его не остановить. Дубль Холанда всего за 30 минут

Эрлинг забил уже 20-й гол в футболке «Манчестер Сити»

Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Футбол | 05 октября 2022, 11:16 14
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру

Хорвата также неприятно удивила позиция ФИФА

ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
Футбол | 05.10.2022, 15:31
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Футбол | 05.10.2022, 09:25
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
04.10.2022, 00:57
Бокс
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
«Саша считает его опасным». Менеджер рассказал о вероятном сопернике Усика
04.10.2022, 19:28
Бокс
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 6
Футбол
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
05.10.2022, 20:50 7
Футбол
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
Зеленский отреагировал на заявление Илона Маска. Без пафоса, просто опрос
04.10.2022, 00:05 5
Война
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
04.10.2022, 11:19
Война
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
04.10.2022, 14:39 9
Футбол
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
04.10.2022, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности