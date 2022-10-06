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Лига Чемпионов
Ювентус
05.10.2022, FT 3 : 1
Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
06 октября 2022, 05:28 | Обновлено 06 октября 2022, 05:47
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «В последние 15 минут мы просто бросили играть»

Наставник «Ювентуса» – о победе над «Маккаби» из Хайфы

06 октября 2022, 05:28 | Обновлено 06 октября 2022, 05:47
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «В последние 15 минут мы просто бросили играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над израильским «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги наций.

«Сегодня ребята сыграли очень грамотно, хотя мне не понравились последние 15 минут, когда мы просто бросили играть. Нужно быстро разыгрывать комбинации, чтобы забивать по три, четыре, пять мячей. После матча в раздевалке было тихо, и эта тишина о многом говорила», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Маккаби Хайфа Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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