Лига Чемпионов
05.10.2022, FT 3 : 1
Лига чемпионов06 октября 2022, 01:47 | Обновлено 06 октября 2022, 02:09
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Ювентус – Маккаби Х – 3:1. Рабьо и Влахович. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 01:47 | Обновлено 06 октября 2022, 02:09
36
0
В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» нанес поражение «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:1.
Итальянский клуб одержал первую победу и набрал 3 очка (3-е место).
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Лига чемпионов
Группа H, 3-й тур
Ювентус – Маккаби Хайфа – 3:1
Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 – Давид, 75.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Рабьо, 35 мин.
ГОЛ! 2:0. Влахович, 50 мин.
ГОЛ! 2:1. Давид, 75 мин.
ГОЛ! 3:1. Рабьо, 83 мин.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Дэвид (Маккаби Хайфа).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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