Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Маккаби Х – 3:1. Рабьо и Влахович. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Ювентус
05.10.2022, FT 3 : 1
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 октября 2022, 01:47 | Обновлено 06 октября 2022, 02:09
36
0

Ювентус – Маккаби Х – 3:1. Рабьо и Влахович. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 01:47 | Обновлено 06 октября 2022, 02:09
36
0
Ювентус – Маккаби Х – 3:1. Рабьо и Влахович. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ди Мария и Влахович

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» нанес поражение «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:1.

Итальянский клуб одержал первую победу и набрал 3 очка (3-е место).

Лига чемпионов

Группа H, 3-й тур

Ювентус – Маккаби Хайфа – 3:1

Голы: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 – Давид, 75.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рабьо, 35 мин.

ГОЛ! 2:0. Влахович, 50 мин.

ГОЛ! 2:1. Давид, 75 мин.

ГОЛ! 3:1. Рабьо, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Дэвид (Маккаби Хайфа).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Парни могут выйти из храма футбола с высоко поднятой головой»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы расслабляемся только в подходящие для этого моменты»
ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги уволен с поста главного тренера Севильи
Лига чемпионов Ювентус Маккаби Хайфа видео голов и обзор Адриен Рабьо Душан Влахович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор
Футбол | 06 октября 2022, 00:59 0
МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор
МанСити – Копенгаген 5:0 Мячи Холанда, автогол Хочолавы. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
Футбол | 05 октября 2022, 15:31 17
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
Футбол | 05.10.2022, 13:12
«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
«Это супер, я их ждал». Денисов рассказал об интервью с Ахметовым
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Футбол | 05.10.2022, 11:16
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Срна упрекнул Лион и Фулхэм в нечестном отношении к Шахтеру
Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.10.2022, 18:29
Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча
Реал U-19 – Шахтер U-19 – 6:1. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
04.10.2022, 15:17 2
Футбол
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 4
Футбол
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
Анчелотти назвал единственного неприкасаемого игрока Реала
04.10.2022, 20:31 2
Футбол
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
Тедди АТЛАС – о вероятном бое Усика с Джойсом: «Это будет ад»
04.10.2022, 00:57
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
05.10.2022, 01:50 2
MMA
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер
05.10.2022, 16:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности