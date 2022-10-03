Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон уволил Лаже и уже ищет ему замену
Англия
03 октября 2022, 14:51 |
69
0

Вулверхэмптон уволил Лаже и уже ищет ему замену

У «Волков» будет новый тренер

03 октября 2022, 14:51 |
69
0
Вулверхэмптон уволил Лаже и уже ищет ему замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

После поражения 0:2 от «Вест Хэма» «Вулверхэмптон» принял решение уволить с поста главного тренера Бруну Лаже. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

Руководство «Вулверхэмптона» уже приступило к поискам нового тренера на замену 46-летнему португальцу. Приоритетный вариант – его соотечественник Рубен Аморим из «Спортинга». Однако за него придется заплатить примерно 20 миллионов фунтов компенсации.

Также в списке кандидатов – Хулен Лопетеги из «Севильи», Дженнаро Гаттузо из «Валенсии» и экс-тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

По теме:
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:0 Молотобойцы ушли со дна. Видео голов и обзор
Севилья – Атлетико – 0:2. Лопетеги – аут? Видео голов и обзор матча
В Севилье подобрали кандидата взамен Лопетеги
Вулверхэмптон Бруну Лаже Рубен Аморим Хулен Лопетеги Дженнаро Гаттузо Педру Мартинш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Футбол | 02 октября 2022, 19:17 2
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене

Клуб УПЛ поддержал флешмоб и вспомнил, какие арены пока недоступны

Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Война | 03 октября 2022, 00:23 0
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях

Количество трупов кое-где так велико, что, вероятно работали заградотряды

ФХУ запретила белорусам и россиянам принимать участие в чемпионате Украины
Хоккей | 03.10.2022, 07:40
ФХУ запретила белорусам и россиянам принимать участие в чемпионате Украины
ФХУ запретила белорусам и россиянам принимать участие в чемпионате Украины
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Футбол | 02.10.2022, 23:59
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Футбол | 03.10.2022, 11:58
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Кахим Пэррис стал первым игроком из Ямайки в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
01.10.2022, 19:35 6
Теннис
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
02.10.2022, 18:10 8
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 5
Бокс
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
02.10.2022, 20:12 17
Футбол
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
01.10.2022, 08:35 9
Футбол
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
01.10.2022, 19:45 3
Война
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
01.10.2022, 15:45 9
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
02.10.2022, 13:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности