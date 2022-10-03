Вулверхэмптон уволил Лаже и уже ищет ему замену
У «Волков» будет новый тренер
После поражения 0:2 от «Вест Хэма» «Вулверхэмптон» принял решение уволить с поста главного тренера Бруну Лаже. Он возглавлял команду с лета 2021 года.
Руководство «Вулверхэмптона» уже приступило к поискам нового тренера на замену 46-летнему португальцу. Приоритетный вариант – его соотечественник Рубен Аморим из «Спортинга». Однако за него придется заплатить примерно 20 миллионов фунтов компенсации.
Также в списке кандидатов – Хулен Лопетеги из «Севильи», Дженнаро Гаттузо из «Валенсии» и экс-тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш.
На данный момент «Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
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