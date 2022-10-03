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  4. Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:0 Молотобойцы ушли со дна. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
01.10.2022, FT 2 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
03 октября 2022, 08:45 | Обновлено 03 октября 2022, 09:03
27
0

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:0 Молотобойцы ушли со дна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги

03 октября 2022, 08:45 | Обновлено 03 октября 2022, 09:03
27
0
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:0 Молотобойцы ушли со дна. Видео голов и обзор
ФК Вест Хэм

1 октября в матче 9-го тура АПЛ «Вест Хэм» победил «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Голы забили Джанлука Скамакка (29 мин) и Джаррод Боуэн (54 мин). Молотобойцы ушли со дна турнирной таблицы.

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:0 Молотобойцы ушли со дна. Видео голов и обзор

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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