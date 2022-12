ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре

Украинский защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который сейчас на правах аренды выступает за АЕЛ из Кипра, дважды спас свою команду в матче 16-го тура национального чемпионата против «Олимпиакоса» Никосия.

Биловар вышел на игру в стартовом составе. На 20-й минуте Биловар заблокировал удар игрока «Олимпиакоса», который тот наносил с 10 метров, а через 15 минут украинец был первым на мяче при ударе с 8 метров.

Отметим, что Кристиан является воспитанником киевского «Динамо», но за первую команду он так и не сыграл. Биловар выступает за АЕЛ на правах аренды с лета 2022 года. 21-летний защитник в конце текущего сезона вернется в состав киевлян.

Украинец провел в составе кипрского клуба 11 матчей, но результативными действиями в них пока не отличался.

@aelfc_offiicial defender Kristian Bilovar, on loan from @DynamoKyiv with 2 big blocks last night @ZoryaLondonsk @ukrfut24 @ pic.twitter.com/4I0G4XE5Cy