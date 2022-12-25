ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Кристиан Биловар спас АЕЛ от двух забитых мячей
Украинский защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который сейчас на правах аренды выступает за АЕЛ из Кипра, дважды спас свою команду в матче 16-го тура национального чемпионата против «Олимпиакоса» Никосия.
Биловар вышел на игру в стартовом составе. На 20-й минуте Биловар заблокировал удар игрока «Олимпиакоса», который тот наносил с 10 метров, а через 15 минут украинец был первым на мяче при ударе с 8 метров.
Отметим, что Кристиан является воспитанником киевского «Динамо», но за первую команду он так и не сыграл. Биловар выступает за АЕЛ на правах аренды с лета 2022 года. 21-летний защитник в конце текущего сезона вернется в состав киевлян.
Украинец провел в составе кипрского клуба 11 матчей, но результативными действиями в них пока не отличался.
@aelfc_offiicial defender Kristian Bilovar, on loan from @DynamoKyiv with 2 big blocks last night @ZoryaLondonsk @ukrfut24 @ pic.twitter.com/4I0G4XE5Cy— THIS IS MAPPA: A CYPRIOT FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) December 24, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости на Sport.ua за 23 декабря
Украинцу не нравится поведение Мартинеса