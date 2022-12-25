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25 декабря 2022, 05:17 | Обновлено 25 декабря 2022, 05:38
308
0

ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре

Кристиан Биловар спас АЕЛ от двух забитых мячей

25 декабря 2022, 05:17 | Обновлено 25 декабря 2022, 05:38
308
0
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Twitter. Кристиан Биловар

Украинский защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар, который сейчас на правах аренды выступает за АЕЛ из Кипра, дважды спас свою команду в матче 16-го тура национального чемпионата против «Олимпиакоса» Никосия.

Биловар вышел на игру в стартовом составе. На 20-й минуте Биловар заблокировал удар игрока «Олимпиакоса», который тот наносил с 10 метров, а через 15 минут украинец был первым на мяче при ударе с 8 метров.

Отметим, что Кристиан является воспитанником киевского «Динамо», но за первую команду он так и не сыграл. Биловар выступает за АЕЛ на правах аренды с лета 2022 года. 21-летний защитник в конце текущего сезона вернется в состав киевлян.

Украинец провел в составе кипрского клуба 11 матчей, но результативными действиями в них пока не отличался.

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Источник Sport.ua
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