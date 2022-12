Известны финалисты командного турнира в ОАЭ. Команда Джоковича едет домой

В пятницу, 23 декабря, состоялись полуфинальные матчи на командном выставочном турнира в Дубае (ОАЭ).

В турнире принимают участие 4 команды. Было сыграно 3 тура, по итогам которых определились два финалиста турнира: команды, занявшие первые две позиции в таблице, разыграют трофей.

Турнирная таблица. World Tennis League

Таким образом сегодня, 24 декабря, «Kites» сыграет с «Hawks» в финальном поединке турнира.

Результаты трех туров:

1-й тур (19-20 декабря):

«Kites» – «Eagles» – 35:27 (19 декабря)

«Kites» получили +5 очков в виде бонуса.

«Falcons» – «Hawks» – 27:35 (20 декабря)

«Hawks» получили 6 очков в виде бонуса, «Falcons» – одно.

2-й тур (21-22 декабря):

«Eagles» – «Falcons» – 38:31 (21 декабря)

«Eagles» получили 5 очков в виде бонуса, «Falcons» – одно.

«Kites» – «Hawks» – 42:31 (22 декабря)

«Kites» получили +5 очков в виде бонуса, «Hawks» – одно.

3-й тур (23 декабря)

«Hawks» – «Eagles» – 40:24

«Hawks» получили +6 очков в виде бонуса, «Eagles» – одно.

«Kites» – «Falcons» – 36:26

«Kites» получили в виде бонуса +6 очков, «Falcons» – одно.

