Товарищеские матчи. Два автогола: Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу

​​17 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский «Арсенал» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:2. Интересно, что оба гола были забиты канонирами в свои ворота.

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко на игру заявлен не был.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 17 декабря

​Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Голы: Джака, 45+1 (автогол), Холдинг, 90+1 (автогол)

Другие результаты дня

It ends in defeat. 🔴 0-2 ⚫️ (FT) – pic.twitter.com/hWMLtUBlF6

FT | ⌛️ | We take home the win! 💪#ArsenalJuve pic.twitter.com/7tg2sFPR6c