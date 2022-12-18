Товарищеские матчи. Два автогола: Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу
17 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
17 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский «Арсенал» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:2. Интересно, что оба гола были забиты канонирами в свои ворота.
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко на игру заявлен не был.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 17 декабря
Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:2
Голы: Джака, 45+1 (автогол), Холдинг, 90+1 (автогол)
Другие результаты дня
- Мец (Франция) – Гронинген (Нидерланды) – 2:3
- ГКС Катовице (Польша) – Скра (Польша) – 0:1
- Гонвед (Венгрия) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0
- Байер Леверкузен (Германия) – Цюрих (Швейцария) – 4:1
- Ланс (Франция) – Гавр (Франция) – 3:0
- Лугано (Швейцария) – Фрайбург II (Германия) – 3:0
- Эссен (Германия) – Падерборн (Германия) – 3:2
- Ньюкасл (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1
- Брентфорд (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:2
- Хайденхайм (Германия) – Мангейм (Германия) – 2:0
- ЛАСК (Австрия) – Байройт (Германия) – 0:0
- Манчестер Сити (Англия) – Жирона (Испания) – 2:0
- Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0
- Специя (Италия) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 1:3
- Эммен (Нидерланды) – Неймеген (Нидерланды) – 3:2
- Фулхэм (Англия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1
- Гренобль (Франция) – Анси (Франция) – 0:2
- Унион Берлин (Германия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 4:1
- Хоффенхайм (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 3:2
- Сассуоло (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2
- Фиорентина (Италия) – Монако (Франция) – 1:1
- Дуйсбург (Германия) – Ольденбург (Германия) – 2:3
- Анже (Франция) – Осер (Франция) – 2:2
- Лион (Франция) – Сошо (Франция) – 1:1
- Бетис (Испания) – Интер (Италия) – 1:1
- Дармштадт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0
- Удинезе (Италия) – Атлетик (Испания) – 0:1
- Наполи (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
It ends in defeat.— Arsenal (@Arsenal) – December 17, 2022
🔴 0-2 ⚫️ (FT) – pic.twitter.com/hWMLtUBlF6
FT | ⌛️ | We take home the win! 💪#ArsenalJuve pic.twitter.com/7tg2sFPR6c— JuventusFC (@juventusfcen) – December 17, 2022
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