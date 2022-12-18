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Англия
18 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:35
62
0

Товарищеские матчи. Два автогола: Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу

17 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

18 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:35
62
0
Товарищеские матчи. Два автогола: Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу
ФК Ювентус

​​17 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский «Арсенал» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:2. Интересно, что оба гола были забиты канонирами в свои ворота.

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко на игру заявлен не был.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 17 декабря

Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Голы: Джака, 45+1 (автогол), Холдинг, 90+1 (автогол)

Другие результаты дня

  • Мец (Франция) – Гронинген (Нидерланды) – 2:3
  • ГКС Катовице (Польша) – Скра (Польша) – 0:1
  • Гонвед (Венгрия) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 0:0
  • Байер Леверкузен (Германия) – Цюрих (Швейцария) – 4:1
  • Ланс (Франция) – Гавр (Франция) – 3:0
  • Лугано (Швейцария) – Фрайбург II (Германия) – 3:0
  • Эссен (Германия) – Падерборн (Германия) – 3:2
  • Ньюкасл (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1
  • Брентфорд (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:2
  • Хайденхайм (Германия) – Мангейм (Германия) – 2:0
  • ЛАСК (Австрия) – Байройт (Германия) – 0:0
  • Манчестер Сити (Англия) – Жирона (Испания) – 2:0
  • Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0
  • Специя (Италия) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 1:3
  • Эммен (Нидерланды) – Неймеген (Нидерланды) – 3:2
  • Фулхэм (Англия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1
  • Гренобль (Франция) – Анси (Франция) – 0:2
  • Унион Берлин (Германия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 4:1
  • Хоффенхайм (Германия) – Мюнхен 1860 (Германия) – 3:2
  • Сассуоло (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2
  • Фиорентина (Италия) – Монако (Франция) – 1:1
  • Дуйсбург (Германия) – Ольденбург (Германия) – 2:3
  • Анже (Франция) – Осер (Франция) – 2:2
  • Лион (Франция) – Сошо (Франция) – 1:1
  • Бетис (Испания) – Интер (Италия) – 1:1
  • Дармштадт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0
  • Удинезе (Италия) – Атлетик (Испания) – 0:1
  • Наполи (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
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Источник Sport.ua
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