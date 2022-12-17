Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу

​16 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянская «Аталанта» разгромила французскую «Ниццу» (3:0). Украинский хавбек клуба из Бергамо Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

Английский «Ливерпуль» с голом Мохамеда Салаха и дублем Дарвина Нуньеса победил итальянский «Милан» (4:1).

Итальянская «Болонья» отменила товарищеский матч с «Горицей» из-за смерти Синиши Михайловича.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 16 декабря

Ницца (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Хойлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2.

Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Салах, 5, Тьяго, 41, Нуньес, 82, 88.

Другие результаты дня

​Видзев Лодзь (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:0

Камбур (Нидерланды) – Лилль (Франция) – 0:2

ПСЖ (Франция) – Париж (Франция) – 2:1

Легия (Польша) – Рух Хожув (Польша) – 2:1

Падерборн (Германия) – Бохум (Германия) – 1:1

Валвейк (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 2:2

Кайзерслаутерн (Ger) – Веен (Германия) – 2:0

Фрайбург (Германия) – Карлсруе (Германия) – 3:2

Антальяспор (Турция) – Карагюмрюк (Турция) – 2:3

Аугсбург (Германия) – Хейденхайм (Германия) – 2:0

Дуйсбург (Германия) – Витесс (Нидерланды) – 2:1

Мюнхен 1860 (Германия) – Нюрнберг (Германия) – 1:0

Сент-Трюйден (Бельгия) – Вестерло (Бельгия) – 3:2

Спарта Прага (Чехия) – Жилина (Словакия) – 3:1

Галатасарай (Турция) – Тулуза (Франция) – 2:1

Нант (Франция) – Лаваль (Франция) – 1:1

Ренн (Франция) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:1

Монпелье (Франция) – Родез (Франция) – 5:0

Хатайспор (Турция) – Лацио (Италия) – 2:5

Штутгарт (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3

Боавишта (Португалия) – Бордо (Франция) – 0:2

Генгам (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:0

Эмполи (Италия) – Монако (Франция) – 0:1

Торино (Италия) – Альмерия (Испания) – 1:1

Хайдук Сплит (Хорватия) – Шальке (Германия) – 4:3

Кристал Пэлас (Англия) – Вальядолид (Испания) – 2:1

Валенсия (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2

Рома (Италия) – Кадис (Испания) – 0:3

Лидс (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1