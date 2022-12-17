Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу
16 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
16 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Итальянская «Аталанта» разгромила французскую «Ниццу» (3:0). Украинский хавбек клуба из Бергамо Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.
Английский «Ливерпуль» с голом Мохамеда Салаха и дублем Дарвина Нуньеса победил итальянский «Милан» (4:1).
Итальянская «Болонья» отменила товарищеский матч с «Горицей» из-за смерти Синиши Михайловича.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 16 декабря
Ницца (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Хойлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2.
Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 4:1
Голы: Салах, 5, Тьяго, 41, Нуньес, 82, 88.
Другие результаты дня
- Видзев Лодзь (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:0
- Камбур (Нидерланды) – Лилль (Франция) – 0:2
- ПСЖ (Франция) – Париж (Франция) – 2:1
- Легия (Польша) – Рух Хожув (Польша) – 2:1
- Падерборн (Германия) – Бохум (Германия) – 1:1
- Валвейк (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 2:2
- Кайзерслаутерн (Ger) – Веен (Германия) – 2:0
- Фрайбург (Германия) – Карлсруе (Германия) – 3:2
- Антальяспор (Турция) – Карагюмрюк (Турция) – 2:3
- Аугсбург (Германия) – Хейденхайм (Германия) – 2:0
- Дуйсбург (Германия) – Витесс (Нидерланды) – 2:1
- Мюнхен 1860 (Германия) – Нюрнберг (Германия) – 1:0
- Сент-Трюйден (Бельгия) – Вестерло (Бельгия) – 3:2
- Спарта Прага (Чехия) – Жилина (Словакия) – 3:1
- Галатасарай (Турция) – Тулуза (Франция) – 2:1
- Нант (Франция) – Лаваль (Франция) – 1:1
- Ренн (Франция) – Фейенорд (Нидерланды) – 2:1
- Монпелье (Франция) – Родез (Франция) – 5:0
- Хатайспор (Турция) – Лацио (Италия) – 2:5
- Штутгарт (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3
- Боавишта (Португалия) – Бордо (Франция) – 0:2
- Генгам (Франция) – Лорьян (Франция) – 1:0
- Эмполи (Италия) – Монако (Франция) – 0:1
- Торино (Италия) – Альмерия (Испания) – 1:1
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Шальке (Германия) – 4:3
- Кристал Пэлас (Англия) – Вальядолид (Испания) – 2:1
- Валенсия (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:2
- Рома (Италия) – Кадис (Испания) – 0:3
- Лидс (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:1
L'Atalanta vince e convince a Nizza! 😁— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 16, 2022
A solid win in Nice! 🔥@Plus500 | #OGCNAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/EpKhCISw8a
Altra benzina nelle gambe 📸— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 16, 2022
More valuable minutes in the tank ⛽️#OGCNAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/r9EgqdL70w
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