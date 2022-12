Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским разгромила Ниццу

​16 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянская «Аталанта» разгромила французскую «Ниццу» (3:0). Украинский хавбек клуба из Бергамо Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

Английский «Ливерпуль» с голом Мохамеда Салаха и дублем Дарвина Нуньеса победил итальянский «Милан» (4:1).

Итальянская «Болонья» отменила товарищеский матч с «Горицей» из-за смерти Синиши Михайловича.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 16 декабря

Ницца (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Хойлунд, 18, Сапата, 22, Бога, 90+2.

Ливерпуль (Англия) – Милан (Италия) – 4:1

Голы: Салах, 5, Тьяго, 41, Нуньес, 82, 88.

Другие результаты дня

