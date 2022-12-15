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Англия
15 декабря 2022, 23:59 |
72
0

Товарищеские матчи. Астон Вилла минимально уступила Вильярреалу

15 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

15 декабря 2022, 23:59 |
72
0
Товарищеские матчи. Астон Вилла минимально уступила Вильярреалу
ФК Астон Вилла

​​15 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский клуб «Астон Вилла» минимально уступил испанскому «Вильярреалу» (0:1). Единственный гол на 78-й минуте забил Этьен Капу.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 15 декабря

Астон Вилла (Англия) – Вильярреал (Испания) – 0:1

Гол: Этьен Капу, 78

Другие результаты дня

  • Бешикташ (Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3
  • Легница (Польша) – Яблонец (Чехия) – 2:0
  • Дрезден (Германия) – Гэлакси (ЮАР) – 2:1
  • Аланияспор (Турция) – Салернитана (Италия) – 3:1
  • Вердер Бремен (Германия) – Меппен (Германия) – 1:0
  • Ингольштадт (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 1:3
  • Адана Демирспор (Турция) – Сампдория (Италия) – 2:2
  • Севилья (Испания) – Волендам (Нидерланды) – 7:0
  • Бургос (Испания) – Атлетик (Испания) – 0:3
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Источник Sport.ua
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