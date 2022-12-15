Товарищеские матчи. Астон Вилла минимально уступила Вильярреалу
15 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
15 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский клуб «Астон Вилла» минимально уступил испанскому «Вильярреалу» (0:1). Единственный гол на 78-й минуте забил Этьен Капу.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 15 декабря
Астон Вилла (Англия) – Вильярреал (Испания) – 0:1
Гол: Этьен Капу, 78
Другие результаты дня
- Бешикташ (Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3
- Легница (Польша) – Яблонец (Чехия) – 2:0
- Дрезден (Германия) – Гэлакси (ЮАР) – 2:1
- Аланияспор (Турция) – Салернитана (Италия) – 3:1
- Вердер Бремен (Германия) – Меппен (Германия) – 1:0
- Ингольштадт (Германия) – Гройтер Фюрт (Германия) – 1:3
- Адана Демирспор (Турция) – Сампдория (Италия) – 2:2
- Севилья (Испания) – Волендам (Нидерланды) – 7:0
- Бургос (Испания) – Атлетик (Испания) – 0:3
Full-time at Villa Park. pic.twitter.com/EoFpuIOvV4— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 15, 2022
Despite creating some good chances in the first 45 minutes, it's all square so far.— Aston Villa (@AVFCOfficial) – December 15, 2022
More to come in the second half. pic.twitter.com/8DZsZahubW
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