Товарищеские матчи. Астон Вилла минимально уступила Вильярреалу

​​15 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский клуб «Астон Вилла» минимально уступил испанскому «Вильярреалу» (0:1). Единственный гол на 78-й минуте забил Этьен Капу.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 15 декабря

Астон Вилла (Англия) – Вильярреал (Испания) – 0:1

Гол: Этьен Капу, 78

Другие результаты дня

