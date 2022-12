Товарищеские матчи. Мадридский Атлетико забил сопернику 4 мяча за 10 минут

​​14 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Уступая 0:2, мадридский «Атлетико» забил в ворота соперника, клуба Сегунды «Понферрадина», 4 мяча за 10 минут в конце матча (4:2).

Матч был посвящен празднованию 100-летия со дня основания клуба «Понфераддина».

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 14 декабря

Понферрадина (Испания) – Атлетико (Испания) – 2:4

Голы: Таварес, 31, 55 – Мандава, 76, Морено, 80, Карлос Мартин, 83, 86.

Другие результаты дня

🎁 Both teams exchanged gifts in the lead-up to the match, and we continue to enjoy this unforgettable match for your Centenary, @SDP_1922! pic.twitter.com/1BZAWy91Ux