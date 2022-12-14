Англия14 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:59
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Товарищеские матчи. Победы одержали Лацио и Фейенорд
12 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
14 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:59
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13 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Английский «Арсенал» выиграл у итальянского «Милана» (2:1).
Победы одержали Лацио и Фейенорд.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 13 декабря
- Кайсериспор (Турция) – Лиепая (Латвия) – 2:1
- Анкарагюджю (Турция) – Коньяспор (Турция) – 0:1
- Брест (Франция) – Осасуна (Испания) – 0:3
- Брентфорд (Англия) – Сельта (Испания) – 1:3
- Башакшехир (Турция) – Тулуза (Франция) – 2:2
- Сент-Трюйден (Бельгия) – Валвейк (Нидерланды) – 3:0
- Гавр (Фрнация) – Генгам (Франция) – 1:2
- Арсенал (Англия) – Мілан (Италия) – 2:1
- Вальядолид (Испания) – Клермон (Франция) – 0:0
- Галатасарай (Турция) – Лаціо (Италия) – 1:2
- Генк (Бельгия) – Мец (Франция) – 1:0
- Страсбург (Франция) – Фейенорд (Нидерланды) – 0:1
FT | #GalatasarayLazio 1-2— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 13, 2022
✌️ SUCCESSO IN RIMONTA!
Il modo migliore per ripartire! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/o5bKaWL7Lc
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