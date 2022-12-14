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Англия
14 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:59
130
0

Товарищеские матчи. Победы одержали Лацио и Фейенорд

12 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

14 декабря 2022, 06:50 | Обновлено 14 декабря 2022, 06:59
130
0
Товарищеские матчи. Победы одержали Лацио и Фейенорд
ФК Лацио

​13 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Английский «Арсенал» выиграл у итальянского «Милана» (2:1).

Победы одержали Лацио и Фейенорд.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 13 декабря

  • Кайсериспор (Турция) – Лиепая (Латвия) – 2:1
  • Анкарагюджю (Турция) – Коньяспор (Турция) – 0:1
  • Брест (Франция) – Осасуна (Испания) – 0:3
  • Брентфорд (Англия) – Сельта (Испания) – 1:3
  • Башакшехир (Турция) – Тулуза (Франция) – 2:2
  • Сент-Трюйден (Бельгия) – Валвейк (Нидерланды) – 3:0
  • Гавр (Фрнация) – Генгам (Франция) – 1:2
  • Арсенал (Англия) – Мілан (Италия) – 2:1
  • Вальядолид (Испания) – Клермон (Франция) – 0:0
  • Галатасарай (Турция) – Лаціо (Италия) – 1:2
  • Генк (Бельгия) – Мец (Франция) – 1:0
  • Страсбург (Франция) – Фейенорд (Нидерланды) – 0:1
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Источник Sport.ua
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