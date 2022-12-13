Смогли и без Зинченко. Арсенал переиграл Милан в рамках Суперкубка Дубаи

Лондонский «Арсенал» и «Милан», заполняя паузу в национальных чемпионатах на чемпионат мира, провели в Дубае (ОАЭ) поединок в рамках товарищеского турнира Суперкубок Дубаи.

Два гола игроков «Арсенала» до перерыва в исполнении Мартина Эдегора и Риса Нельсона принесли «канонирам» победу со счетом 2:1. В рядах «россо-нери» во втором тайме отличился Фикайо Томори. Выиграл «Арсенал» и в послематчевой серии пенальти (4:3), благодаря чему набрал дополнительное турнирное очко.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко участие в поединке не принимал. Он, напомним, практически восстановился после имевщегося повреждения и вскоре должен вернуться на поле.

«Арсенал», как известно, занимает в АПЛ первое место, опережая «Манчестер Сити» на пять очков. «Милан» идет в таблице Серии А на втором месте, отставая от «Наполи» на 8 пунктов.

Арсенал — Милан — 2:1, пен. 4-3

Голы: Эдегор, 21 (1:0). Нельсон, 41 (2:0). Томори, 78 (2:1).