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Англия
12 декабря 2022, 11:28 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:59
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0

Товарищеские матчи. Астон Вилла обыграла Челси, Ливерпуль уступил Лиону

11 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

12 декабря 2022, 11:28 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:59
90
0
Товарищеские матчи. Астон Вилла обыграла Челси, Ливерпуль уступил Лиону
ФК Астон Вилла

​11 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче английских команд Challenge Cup в Абу-Даби «Астон Вилла» обыграла «Челси» (1:0). Единственный гол в матче забил Джон Макгинн на 7-й минуте.

Английский «Ливерпуль» уступил в Dubai Super Cup французскому «Лиону» (1:3), причем Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 11 декабря

Челси (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Джон Макгинн, 7

Ливерпуль (Англия) – Лион (Франция) – 1:3

Голы: Карвалью, 1 – Ляказетт, 41, 82, Баркола, 65.

Нереализованный пенальти: Салах, 14

Другие результаты дня

  • Истра 1961 (Хорватия) – Олвейс Реди (Боливия) – 3:1
  • Сампдория (Италия) – Гэлакси (ЮАР) – 5:1
  • Кристал Пэлас (Англия) – Наполи (Италия) – 1:3
  • Сассуоло (Италия) – Марсель (Франция) – 3:2
  • Бешикташ (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:0
  • Бенфика (Португалия) – Севилья (Испания) – 0:1
  • Атлетик (Испания) – Чивас Гвадалахара (Мексика) – 2:0
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товарищеские матчи Астон Вилла Челси Челси - Астон Вилла Джон Макгинн Ливерпуль Лион Мохамед Салах Фабиу Карвалью Александр Ляказетт Брэдли Баркола Истра 1961 Олвейс Реди Сампдория Кристал Пэлас Наполи Сассуоло Марсель Бешикташ Вестерло Бенфика Севилья Атлетик Бильбао Чивас Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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