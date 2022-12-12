Товарищеские матчи. Астон Вилла обыграла Челси, Ливерпуль уступил Лиону
11 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
11 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В матче английских команд Challenge Cup в Абу-Даби «Астон Вилла» обыграла «Челси» (1:0). Единственный гол в матче забил Джон Макгинн на 7-й минуте.
Английский «Ливерпуль» уступил в Dubai Super Cup французскому «Лиону» (1:3), причем Мохамед Салах не реализовал пенальти.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 11 декабря
Челси (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 0:1
Гол: Джон Макгинн, 7
Ливерпуль (Англия) – Лион (Франция) – 1:3
Голы: Карвалью, 1 – Ляказетт, 41, 82, Баркола, 65.
Нереализованный пенальти: Салах, 14
Другие результаты дня
- Истра 1961 (Хорватия) – Олвейс Реди (Боливия) – 3:1
- Сампдория (Италия) – Гэлакси (ЮАР) – 5:1
- Кристал Пэлас (Англия) – Наполи (Италия) – 1:3
- Сассуоло (Италия) – Марсель (Франция) – 3:2
- Бешикташ (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:0
- Бенфика (Португалия) – Севилья (Испания) – 0:1
- Атлетик (Испания) – Чивас Гвадалахара (Мексика) – 2:0
A win to complete our mid-season camp in the United Arab Emirates! 👏 pic.twitter.com/pIhZqmZkpC— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 11, 2022
Some important minutes in the tank. 💪#AbuDhabiBlues pic.twitter.com/ejJ1Pa4gAU— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2022
Defeat after 90 minutes for the Reds. Penalties are up next for a bonus point... pic.twitter.com/VZ0qb4DMd3— Liverpool FC (@LFC) December 11, 2022
A great win to end the Dubai stage! What a comeback after losing since the first minute of the match! Great effort boys! 🔴🔵#DubaiSuperCup pic.twitter.com/0lBzsP5xIw— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) December 11, 2022
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