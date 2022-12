Товарищеские матчи. Астон Вилла обыграла Челси, Ливерпуль уступил Лиону

​11 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче английских команд Challenge Cup в Абу-Даби «Астон Вилла» обыграла «Челси» (1:0). Единственный гол в матче забил Джон Макгинн на 7-й минуте.

Английский «Ливерпуль» уступил в Dubai Super Cup французскому «Лиону» (1:3), причем Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 11 декабря

Челси (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Джон Макгинн, 7

Ливерпуль (Англия) – Лион (Франция) – 1:3

Голы: Карвалью, 1 – Ляказетт, 41, 82, Баркола, 65.

Нереализованный пенальти: Салах, 14

Другие результаты дня

Истра 1961 (Хорватия) – Олвейс Реди (Боливия) – 3:1

(Боливия) – 3:1 Сампдория (Италия) – Гэлакси (ЮАР) – 5:1

(Италия) – Гэлакси (ЮАР) – 5:1 Кристал Пэлас (Англия) – Наполи (Италия) – 1:3

(Италия) – 1:3 Сассуоло (Италия) – Марсель (Франция) – 3:2

(Италия) – Марсель (Франция) – 3:2 Бешикташ (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:0

(Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:0 Бенфика (Португалия) – Севилья (Испания) – 0:1

(Испания) – 0:1 Атлетик (Испания) – Чивас Гвадалахара (Мексика) – 2:0

A win to complete our mid-season camp in the United Arab Emirates! 👏 pic.twitter.com/pIhZqmZkpC — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 11, 2022

Defeat after 90 minutes for the Reds. Penalties are up next for a bonus point... pic.twitter.com/VZ0qb4DMd3 — Liverpool FC (@LFC) December 11, 2022