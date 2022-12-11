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Англия
11 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 10:25
436
1

Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед

10 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

11 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 11 декабря 2022, 10:25
436
1
Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед
ФК Бетис

10 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче испанского «Бетиса» и английского «Манчестер Юнайтед» победили хозяева поля (1:0).

Единственный гол в матче забил Набиль Фекир на 49-й минуте.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 10 декабря

Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Набиль Фекир, 49.

Другие результаты дня

  • Анкарагюджю (Турция) – Сивасспор (Турция) – 0:2
  • Генк (Бельгия) – Эльче (Испания) – 3:2
  • Ницца (Франция) – Жирона (Испания) – 1:2
  • Ренн (Франция) – Селтик (Шотландия) – 4:3
  • Специя (Италия) – Сампдория U19 (Италия) – 7:1
  • ГКС Ястшембе (Польша) – Скра (Польша) – 3:1
  • Лилль (Франция) – Вальядолид (Испания) – 2:0
  • Еленя Гура (Польша) – Яблонец (Чехия) – 0:1
  • Падерборн (Германия) – Оснабрюк (Германия) – 1:2
  • ПСВ (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 4:2
  • Рапид Бухарест (Румыния) – Боруссия Д (Германия) – 1:2
  • Реал Сосьедад (Испания) – Райо Вальекано (Испания) – 1:1
  • Арка Гдыня (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:2
  • Корона Кельце (Польша) – ГКС Катовице (Польша) – 0:1
  • Мальорка (Испания) – Майнц (Германия) – 2:2
  • Башакшехир (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 2:1
  • Бохум (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 1:2
  • Брюгге (Бельгия) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:2
  • Вольфсбург (Германия) – Норшелланд (Дания) – 1:1
  • Гурник Забже (Польша) – Легница (Польша) – 3:1
  • Дармштадт (Германия) – Морлаутерн (Германия) – 3:0
  • Легия (Польша) – Мотор Люблин (Польша) – 4:0
  • Осасуна (Испания) – Лорьян (Франция) – 1:1
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Остенде (Бельгия) – 2:0
  • Боруссия Д (Германия) – Фиорентина (Италия) – 0:2
  • Брентфорд (Англия) – Бордо (Франция) – 1:2
  • Аугсбург (Германия) – Грассхопперс (Швейцария) – 3:0
  • Виль (Швейцария) – Фрайбург II (Германия) – 0:3
  • Горица (Хорватия) – Алюминий (Словения) – 3:0
  • Лугано (Швейцария) – Монца (Италия) – 1:0
  • Панетоликос (Греция) – Астерас Триполи (Греция) – 1:1
  • Рейнджерс (Шотландия) – Байер Леверкузен (Германия) – 3:0
  • Санкт-Пельтен (Австрия) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
  • Фенербахче (Турция) – Салернитана (Италия) – 3:0
  • Коньяспор (Турция) – Газиантеп (Турция) – 0:1
  • Лестер (Англия) – Труа (Франция) – 0:0
  • Ним (Франция) – Родез (Франция) – 0:2
  • Удинезе (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 1:3
  • Фиорентина (Италия) – Рапид Бухарест (Румыния) – 3:0
  • Эльблаг (Польша) – Ягуар Гданьск (Польша) – 4:0
  • Эспаньол (Испания) – Торино (Италия) – 0:1
  • Кевийи Руан (Франция) – Лаваль (Франция) – 1:1
  • Монпелье (Франция) – Ланс (Франция) – 1:2
  • Трабзонспор (Турция) – Касимпаша (Турция) – 1:1
  • Твенте (Нидерланды) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 2:1
  • Галатасарай (Турция) – Адана Демирспор (Турция) – 2:2
  • Олимпиакос Пирей (Греция) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:0
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товарищеские матчи Бетис Манчестер Юнайтед Набиль Фекир
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Источник Sport.ua
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Old Т
Это же был МЮ-2..)  Потому что основа МЮ раскидана по сборным на ЧМ. И даже сейчас ещё там остались Варан (Франция)  и Мартинес (Аргентина).
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