Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед
10 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
10 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В матче испанского «Бетиса» и английского «Манчестер Юнайтед» победили хозяева поля (1:0).
Единственный гол в матче забил Набиль Фекир на 49-й минуте.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 10 декабря
Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0
Гол: Набиль Фекир, 49.
Другие результаты дня
- Анкарагюджю (Турция) – Сивасспор (Турция) – 0:2
- Генк (Бельгия) – Эльче (Испания) – 3:2
- Ницца (Франция) – Жирона (Испания) – 1:2
- Ренн (Франция) – Селтик (Шотландия) – 4:3
- Специя (Италия) – Сампдория U19 (Италия) – 7:1
- ГКС Ястшембе (Польша) – Скра (Польша) – 3:1
- Лилль (Франция) – Вальядолид (Испания) – 2:0
- Еленя Гура (Польша) – Яблонец (Чехия) – 0:1
- Падерборн (Германия) – Оснабрюк (Германия) – 1:2
- ПСВ (Нидерланды) – Ракув (Польша) – 4:2
- Рапид Бухарест (Румыния) – Боруссия Д (Германия) – 1:2
- Реал Сосьедад (Испания) – Райо Вальекано (Испания) – 1:1
- Арка Гдыня (Польша) – Хойничанка (Польша) – 2:2
- Корона Кельце (Польша) – ГКС Катовице (Польша) – 0:1
- Мальорка (Испания) – Майнц (Германия) – 2:2
- Башакшехир (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 2:1
- Бохум (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 1:2
- Брюгге (Бельгия) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:2
- Вольфсбург (Германия) – Норшелланд (Дания) – 1:1
- Гурник Забже (Польша) – Легница (Польша) – 3:1
- Дармштадт (Германия) – Морлаутерн (Германия) – 3:0
- Легия (Польша) – Мотор Люблин (Польша) – 4:0
- Осасуна (Испания) – Лорьян (Франция) – 1:1
- Фейеноорд (Нидерланды) – Остенде (Бельгия) – 2:0
- Боруссия Д (Германия) – Фиорентина (Италия) – 0:2
- Брентфорд (Англия) – Бордо (Франция) – 1:2
- Аугсбург (Германия) – Грассхопперс (Швейцария) – 3:0
- Виль (Швейцария) – Фрайбург II (Германия) – 0:3
- Горица (Хорватия) – Алюминий (Словения) – 3:0
- Лугано (Швейцария) – Монца (Италия) – 1:0
- Панетоликос (Греция) – Астерас Триполи (Греция) – 1:1
- Рейнджерс (Шотландия) – Байер Леверкузен (Германия) – 3:0
- Санкт-Пельтен (Австрия) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
- Фенербахче (Турция) – Салернитана (Италия) – 3:0
- Коньяспор (Турция) – Газиантеп (Турция) – 0:1
- Лестер (Англия) – Труа (Франция) – 0:0
- Ним (Франция) – Родез (Франция) – 0:2
- Удинезе (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 1:3
- Фиорентина (Италия) – Рапид Бухарест (Румыния) – 3:0
- Эльблаг (Польша) – Ягуар Гданьск (Польша) – 4:0
- Эспаньол (Испания) – Торино (Италия) – 0:1
- Кевийи Руан (Франция) – Лаваль (Франция) – 1:1
- Монпелье (Франция) – Ланс (Франция) – 1:2
- Трабзонспор (Турция) – Касимпаша (Турция) – 1:1
- Твенте (Нидерланды) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 2:1
- Галатасарай (Турция) – Адана Демирспор (Турция) – 2:2
- Олимпиакос Пирей (Греция) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:0
Beaten on the night but more important minutes gained 🔋#MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 10, 2022
90' ⏱⚽️ Full time! 👏👏👏— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 10, 2022
💚🖤 #RealBetisManUtd 1-0 🔴⚫#BetisDay pic.twitter.com/3hKWcaPe2G
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