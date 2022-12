Товарищеские матчи. Бетис нанес поражение Манчестер Юнайтед

10 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче испанского «Бетиса» и английского «Манчестер Юнайтед» победили хозяева поля (1:0).

Единственный гол в матче забил Набиль Фекир на 49-й минуте.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 10 декабря

Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Набиль Фекир, 49.

Другие результаты дня

Beaten on the night but more important minutes gained 🔋#MUFC