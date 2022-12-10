Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти

​9 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче итальянской «Аталанты» и немецкого «Айнтрахта» зафиксирована ничья (2:2), а по пенальти команда из Бергамо уступила (пен. 3:5).

Это был матч за трофей Trofeo Bortolotti, который на этот раз из Бергамо увезла немецкая команда.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды и отыграл 56 минут, после чего был заменен.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 8 декабря

Аталанта (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Лукман, 15, Хойлунд, 50 – Аларио, 43, 49 (пен).

Другие результаты дня

Мец (Франция) – Осер (Франция) – 1:5

(Франция) – 1:5 Карвина (Чехия) – Жилина (Словакия) – 1:1

Падерборн (Германия) – Ганновер (Германия) – 1:0

(Германия) – Ганновер (Германия) – 1:0 Віктория Кельн (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 1:1

Гронинген (Нидерланды) – Камбур (Нидерланды) – 1:1

Кайсериспор (Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3

(Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3 Эмполи (Италия) – Вулверхэмптон (Англия) – 1:1

Болонья (Италия) – Капфенберг (Австрия) – 9:0

(Италия) – Капфенберг (Австрия) – 9:0 Валенсия (Испания) – Клермон (Франция) – 4:2

(Испания) – Клермон (Франция) – 4:2 Сен-Жилуаз (Бельгия) – Анже (Франция) – 3:2

(Бельгия) – Анже (Франция) – 3:2 Тоттенхэм (Англия) – Мотеруэлл (Шотландия) – 4:0

(Англия) – Мотеруэлл (Шотландия) – 4:0 Фрайбург (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 2:2

Цюрих (Швейцария) – Дорнбирн (Австрия) – 2:1

(Швейцария) – Дорнбирн (Австрия) – 2:1 Генгам (Франция) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:0

(Франция) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:0 Сент-Этьен (Франция) – Гренобль (Франция) – 3:1

(Франция) – Гренобль (Франция) – 3:1 Нойштадт (Австрия) – Ферст Вена (Австрия) – 1:7

(Австрия) – 1:7 Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 4:2

(Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 4:2 Рапид Вена (Австрия) – Шальке (Германия) – 2:2