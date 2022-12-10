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Италия
10 декабря 2022, 08:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:22
268
0

Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти

9 декабря команды провели спарринги накануне возобновления нац. чемпионатов

10 декабря 2022, 08:25 | Обновлено 10 декабря 2022, 09:22
268
0
Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти
ФК Аталанта

​9 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче итальянской «Аталанты» и немецкого «Айнтрахта» зафиксирована ничья (2:2), а по пенальти команда из Бергамо уступила (пен. 3:5).

Это был матч за трофей Trofeo Bortolotti, который на этот раз из Бергамо увезла немецкая команда.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды и отыграл 56 минут, после чего был заменен.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 8 декабря

Аталанта (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Лукман, 15, Хойлунд, 50 – Аларио, 43, 49 (пен).

Другие результаты дня

  • Мец (Франция) – Осер (Франция) – 1:5
  • Карвина (Чехия) – Жилина (Словакия) – 1:1
  • Падерборн (Германия) – Ганновер (Германия) – 1:0
  • Віктория Кельн (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 1:1
  • Гронинген (Нидерланды) – Камбур (Нидерланды) – 1:1
  • Кайсериспор (Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3
  • Эмполи (Италия) – Вулверхэмптон (Англия) – 1:1
  • Болонья (Италия) – Капфенберг (Австрия) – 9:0
  • Валенсия (Испания) – Клермон (Франция) – 4:2
  • Сен-Жилуаз (Бельгия) – Анже (Франция) – 3:2
  • Тоттенхэм (Англия) – Мотеруэлл (Шотландия) – 4:0
  • Фрайбург (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 2:2
  • Цюрих (Швейцария) – Дорнбирн (Австрия) – 2:1
  • Генгам (Франция) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:0
  • Сент-Этьен (Франция) – Гренобль (Франция) – 3:1
  • Нойштадт (Австрия) – Ферст Вена (Австрия) – 1:7
  • Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 4:2
  • Рапид Вена (Австрия) – Шальке (Германия) – 2:2

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товарищеские матчи Аталанта Руслан Малиновский Фиорентина Аталанта - Фиорентина Мец Осер Карвина Жилина Падерборн Ганновер Виктория Кельн Карлсруэ Гронинген Камбур Кайсериспор Гиресунспор Эмполи Вулверхэмптон Болонья Капфенберг Валенсия Клермон Сен-Жилуаз Анже Тоттенхэм Мотеруэлл Фрайбург Люцерн Цюрих Дорнбирн Генгам Олвейс Реди Сент-Этьен Гренобль Нойштадт Ферст Вена Бенешов Моторлет Прага Рапид Вена Шальке
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Источник Sport.ua
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