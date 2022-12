Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти

​9 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В матче итальянской «Аталанты» и немецкого «Айнтрахта» зафиксирована ничья (2:2), а по пенальти команда из Бергамо уступила (пен. 3:5).

Это был матч за трофей Trofeo Bortolotti, который на этот раз из Бергамо увезла немецкая команда.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды и отыграл 56 минут, после чего был заменен.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 8 декабря

Аталанта (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Лукман, 15, Хойлунд, 50 – Аларио, 43, 49 (пен).

Другие результаты дня

⏹ Al #GewissStadium passa l'Eintracht ai rigori 👏 @Eintracht are the #TrofeoBortolotti winners #AtalantaSGE #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sz2OgiCN8c

#AtalantaSGE | 2-2 | 90'



👉 Parità dopo 90 minuti, si va ai rigori

⚽️ We're heading into penalties at the Gewiss Stadium#TrofeoBortolotti #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/18EnFXElXn