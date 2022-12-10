Товарищеские матчи. Аталанта с Малиновским проиграла Айнтрахту по пенальти
9 декабря команды провели спарринги накануне возобновления нац. чемпионатов
9 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В матче итальянской «Аталанты» и немецкого «Айнтрахта» зафиксирована ничья (2:2), а по пенальти команда из Бергамо уступила (пен. 3:5).
Это был матч за трофей Trofeo Bortolotti, который на этот раз из Бергамо увезла немецкая команда.
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды и отыграл 56 минут, после чего был заменен.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 8 декабря
Аталанта (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Лукман, 15, Хойлунд, 50 – Аларио, 43, 49 (пен).
Другие результаты дня
- Мец (Франция) – Осер (Франция) – 1:5
- Карвина (Чехия) – Жилина (Словакия) – 1:1
- Падерборн (Германия) – Ганновер (Германия) – 1:0
- Віктория Кельн (Германия) – Карлсруэ (Германия) – 1:1
- Гронинген (Нидерланды) – Камбур (Нидерланды) – 1:1
- Кайсериспор (Турция) – Гиресунспор (Турция) – 5:3
- Эмполи (Италия) – Вулверхэмптон (Англия) – 1:1
- Болонья (Италия) – Капфенберг (Австрия) – 9:0
- Валенсия (Испания) – Клермон (Франция) – 4:2
- Сен-Жилуаз (Бельгия) – Анже (Франция) – 3:2
- Тоттенхэм (Англия) – Мотеруэлл (Шотландия) – 4:0
- Фрайбург (Германия) – Люцерн (Швейцария) – 2:2
- Цюрих (Швейцария) – Дорнбирн (Австрия) – 2:1
- Генгам (Франция) – Олвейс Реди (Боливия) – 4:0
- Сент-Этьен (Франция) – Гренобль (Франция) – 3:1
- Нойштадт (Австрия) – Ферст Вена (Австрия) – 1:7
- Бенешов (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 4:2
- Рапид Вена (Австрия) – Шальке (Германия) – 2:2
⏹ Al #GewissStadium passa l'Eintracht ai rigori— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 9, 2022
👏 @Eintracht are the #TrofeoBortolotti winners #AtalantaSGE #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sz2OgiCN8c
#AtalantaSGE | 2-2 | 90'— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 9, 2022
👉 Parità dopo 90 minuti, si va ai rigori
⚽️ We're heading into penalties at the Gewiss Stadium#TrofeoBortolotti #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/18EnFXElXn
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