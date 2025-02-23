Дубль Уильямса и не только. Атлетик разгромил Вальядолид
В игре было забито восемь голов
23 февраля в матче 25-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао принимал «Вальядолид».
Уже в первом тайме хозяева поля забили в ворота аутсайдера четыре гола. На 10-й минуте Хаурегизар открыл счет, а на 35-й Нико Уильямс удвоил преимущество.
На 43-й минуте Харруш Саннади сделал счет 3:0, а Ойхан Сансет довел его до разгромного.
Во втором тайме игроки «Вальядолида» отквитали один мяч – отличился Мамаду Сила. Однако вскоре гости остались в меньшинстве.
Нико Уильямс оформил дубль на 66-й. На 69-й минуте отличился также Гурусета. А точку поставил Иньяки Уильямс на 87-й
После 25-го тура «Атлетик» занимает четвертую позицию, а «Вальядолид» остается на последнем месте.
Ла Лига. 25-й тур. 23 февраля
Атлетик – Вальядолид – 7:1
Голы: Хаурегисар, 10, Ніко Уильямс, 35, 66, Харруш Саннади, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, Іньякі Вільямс, 87 - Силла, 47
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