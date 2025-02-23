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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
23.02.2025 15:00 – FT 7 : 1
Вальядолид
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Испания
23 февраля 2025, 17:15 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:23
171
1

Дубль Уильямса и не только. Атлетик разгромил Вальядолид

В игре было забито восемь голов

23 февраля 2025, 17:15 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:23
171
1
Дубль Уильямса и не только. Атлетик разгромил Вальядолид
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в матче 25-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао принимал «Вальядолид».

Уже в первом тайме хозяева поля забили в ворота аутсайдера четыре гола. На 10-й минуте Хаурегизар открыл счет, а на 35-й Нико Уильямс удвоил преимущество.

На 43-й минуте Харруш Саннади сделал счет 3:0, а Ойхан Сансет довел его до разгромного.

Во втором тайме игроки «Вальядолида» отквитали один мяч – отличился Мамаду Сила. Однако вскоре гости остались в меньшинстве.

Нико Уильямс оформил дубль на 66-й. На 69-й минуте отличился также Гурусета. А точку поставил Иньяки Уильямс на 87-й

После 25-го тура «Атлетик» занимает четвертую позицию, а «Вальядолид» остается на последнем месте.

Ла Лига. 25-й тур. 23 февраля

Атлетик – Вальядолид – 7:1

Голы: Хаурегисар, 10, Ніко Уильямс, 35, 66, Харруш Саннади, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, Іньякі Вільямс, 87 - Силла, 47

Удаление: Юрич, 56

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Вальядолид Нико Уильямс Иньяки Уильямс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Lawrenso
бльо, який хет-трик, адмінота)) ніко замінили після другого голу, це ін'які третій забив)) проффесіонали 
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